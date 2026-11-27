Biministro Mas por desempleo del 10%: "No descansaremos hasta revertir esta situación"
- Por Arnaldo Sepúlveda | Aton
¿Qué pasó?
El biministro de Economía y Minería, Daniel Mas, se refirió a las cifras de desempleo que tuvieron un alza de 1,6 puntos porcentuales, llegando a un 10% en el trimestre agosto-octubre.
"Hoy conocimos las nuevas cifras de desempleo. Sabemos que más de 1 millón de chilenos buscan trabajo y no lo encuentran, personas y familias que han postergado sus sueños. Por eso, desde el primer día el empleo ha sido la principal prioridad de nuestro Gobierno", indicó.
“Con el Plan Chile Despega ya están publicadas más de 200 licitaciones de obras públicas en las 16 regiones, que permitirán crear cerca de 23.000 empleos. Esta semana el Congreso despachó el Presupuesto y la Sala Cuna Universal, pasos claves para impulsar la inversión y el empleo, especialmente femenino", agregó.
Mas dijo que "no descansaremos hasta revertir esta situación. Llegamos al Gobierno para cambiar la realidad de las familias chilenas, no para comentarla. Conexión, sentido de urgencia y manos a la obra, todo el Gobierno en Modo Empleo".
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