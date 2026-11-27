27 nov. 2026 - 12:42 hrs.

Durante la tarde de este viernes se confirmó la participación de Dominga López, actual Miss Universo Chile 2026, como integrante del jurado del Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar 2026.

La modelo viñamarina tendrá como misión evaluar las canciones que competirán en la próxima edición del certamen, convirtiéndose en la primera figura confirmada para integrar el jurado.

La alcaldesa Macarena Ripamonti, destacó la incorporación de la modelo y la calificó como una "digna representante de Viña del Mar".

"Queremos que alguien de su estatura, con su desempeño y profesionalismo, pueda acompañarnos como jurado de la canción de Viña del Mar", señaló la jefa comunal.

Su vínculo con el Festival de Viña

Esta no será la primera vez que Dominga López forme parte del Festival de Viña del Mar. En 2025, la modelo participó en la puesta en escena del cantante urbano Kidd Voodoo durante su presentación en el certamen representando al denominado "ángel negro".

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Además, durante su participación en Miss Universo, Dominga rindió homenaje al certamen viñamarino a través de su traje típico, una creación inspirada en la Gaviota de Platino del Festival de Viña del Mar.

@domin6a

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