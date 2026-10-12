Hombre de 25 años resulta baleado tras discusión a la salida de presunta fiesta clandestina en Puente Alto

12 oct. 2026 - 07:19 hrs.

¿Qué pasó?

Un hombre chileno de 25 años resultó herido de bala durante la madrugada de este lunes en la comuna de Puente Alto, luego de una discusión que se habría producido a la salida de una presunta fiesta clandestina promocionada a través de redes sociales.

El hecho ocurrió cerca de las 03:00 horas, cuando, según los antecedentes preliminares, tras una discusión, llegó un vehículo al lugar y descendió un sujeto que extrajo un arma de fuego y efectuó dos disparos.

La víctima fue trasladada por amigos y familiares hasta el Hospital Padre Hurtado. Sergio Ortega, de la Fiscalía ECOH, explicó que el hombre “resulta con lesiones, impactos en la región torácica. Es trasladado hasta el Hospital Padre Hurtado, lugar donde ingresa con riesgo vital”.

En tanto, el persecutor indicó que “se trata de una persona chilena de 25 años y estaba siendo intervenido quirúrgicamente”. Además, señaló que mantendría algunas causas.

En el sitio del suceso trabaja personal de la Brigada de Homicidios, que realiza diligencias para levantar evidencia balística y desarrollar otras pericias que permitan esclarecer lo ocurrido y determinar la identidad del responsable.