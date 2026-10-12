Asesinan a hombre de un disparo en la cabeza en San Joaquín

12 oct. 2026 - 05:00 hrs.

¿Qué pasó?

Un hombre de 25 años fue asesinado de un disparo en la cabeza la noche del domingo en el sector de La Legua, en la comuna de San Joaquín, Región Metropolitana.

El hecho ocurrió en la vía pública, luego de que un grupo de individuos lo abordara desde un vehículo y percutara una serie de tiros en su contra.

Víctima recibió un disparo en la cabeza

El fiscal Sergio Ortega Obregón, de la Fiscalía ECOH, explicó que, de acuerdo a los antecedentes recabados, el ataque se produjo a eso de las 20:45 horas en calle Aysén.

Mientras la víctima se encontraba en ese lugar, apareció un vehículo de color blanco con un grupo de personas en su interior.

"Individuos desconocidos efectuaron desde el vehículo en movimiento aproximadamente 10 disparos", agregó el persecutor.

"La víctima resultó con un impacto balístico en el cráneo, con orificio de entrada y salida, siendo trasladada al SAR Enrique Molina, lugar en donde, producto de la gravedad de sus lesiones, falleció", señaló Ortega.

La fiscalía dispuso la concurrencia de personal de la Brigada de Homicidios (BH) de la Policía de Investigaciones (PDI), con el objetivo de levantar los medios de prueba y poder esclarecer los hechos.