Hombre permanece grave tras ser baleado en La Florida: Desconocido le disparó en la vía pública después de increparlo
- Por Ariel Araya
¿Qué pasó?
La Fiscalía ECOH junto a la Policía de Investigaciones (PDI) indagan un homicidio frustrado en contra de un hombre, hecho ocurrido la tarde del domingo en la comuna de La Florida, Región Metropolitana.
De acuerdo a información preliminar, la víctima, de aproximadamente 48 años, recibió disparos en la vía pública de un desconocido, quien luego se dio a la fuga.
Desconocido le disparó en la vía pública después de increparlo
Según el fiscal Sergio Ortega, el ataque ocurrió a eso de las 15:00 horas, en el sector de Las Higueras, donde el afectado se encontraba compartiendo con otras personas.
"En ese momento concurre al lugar un sujeto, hasta ahora desconocido, quien, luego de increparlo, procedió a extraer un arma de fuego y efectuar disparos en contra de la víctima", indicó.
El herido fue trasladado de urgencia hasta el Hospital de La Florida, en donde permanece con lesiones de gravedad y deberá ser intervenido.
La fiscalía dispuso la concurrencia de la Brigada de Homicidios (BH) de la PDI "para poder esclarecer la ocurrencia de estos hechos".
Leer más de
Notas relacionadas
- Hallan sin vida a joven de 22 años que estaba desaparecido en Lo Barnechea: Fue encontrado al interior de un canal de regadío
- Fatal accidente en la Ruta 5 Norte cerca de Chañaral: Choque deja un muerto y un herido
- Falso trabajador eléctrico estafaba a comerciantes en Tomé y Dichato: Cobraba $50 mil por supuestos arreglos