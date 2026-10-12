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Hombre permanece grave tras ser baleado en La Florida: Desconocido le disparó en la vía pública después de increparlo

¿Qué pasó?

La Fiscalía ECOH junto a la Policía de Investigaciones (PDI) indagan un homicidio frustrado en contra de un hombre, hecho ocurrido la tarde del domingo en la comuna de La Florida, Región Metropolitana.

De acuerdo a información preliminar, la víctima, de aproximadamente 48 años, recibió disparos en la vía pública de un desconocido, quien luego se dio a la fuga.

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Desconocido le disparó en la vía pública después de increparlo

Según el fiscal Sergio Ortega, el ataque ocurrió a eso de las 15:00 horas, en el sector de Las Higueras, donde el afectado se encontraba compartiendo con otras personas.

"En ese momento concurre al lugar un sujeto, hasta ahora desconocido, quien, luego de increparlo, procedió a extraer un arma de fuego y efectuar disparos en contra de la víctima", indicó.

El herido fue trasladado de urgencia hasta el Hospital de La Florida, en donde permanece con lesiones de gravedad y deberá ser intervenido.

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La fiscalía dispuso la concurrencia de la Brigada de Homicidios (BH) de la PDI "para poder esclarecer la ocurrencia de estos hechos".

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