Hallan sin vida a joven de 22 años que estaba desaparecido en Lo Barnechea: Fue encontrado al interior de un canal de regadío

11 oct. 2026 - 21:28 hrs.

¿Qué pasó?

La tarde de este domingo, un joven de 22 años que estaba desaparecido en la comuna de Lo Barnechea, Región Metropolitana, fue encontrado sin vida al interior de un canal de regadío. Según lo informado por la Policía de Investigaciones (PDI), las primeras diligencias descartarían la participación de terceros.

Joven desaparecido es encontrado sin vida

El comisario Javier Campos, de la Brigada de Homicidios Metropolitana de la PDI, explicó que el cadáver del joven fue encontrado en el sector de El Arrayán y que su cuerpo "no presenta, preliminarmente, intervención de terceros".

"Se logró establecer que esta persona habría estado compartiendo con amigos en el sector y, durante la noche o madrugada del día de hoy, habrían perdido contacto y, posteriormente, al no tener información de él, vuelven al sector a buscarlo y lo encuentran en el interior de un canal de regadío", detalló el comisario.

Según Campos, fue la familia del joven quien dio aviso de que "esta persona no habría llegado a su domicilio y en esa misma circunstancia es que los amigos lo empiezan a buscar en este punto que fue la última vez que lo vieron".

Los amigos de la víctima lo comenzaron a buscar desde horas de esta mañana y, tras su hallazgo, fue personal de Carabineros quien realizó las primeras diligencias. Hasta el sector también llegaron los padres del joven fallecido.

Finalmente, el comisario Campos explicó que "al momento de la inspección de sus vestimentas, es encontrado con todas sus pertenencias", lo que también apoya el hecho de que no habrían intervenido terceros en su muerte.

Todo sobre Policial