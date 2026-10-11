Falso trabajador eléctrico estafaba a comerciantes en Tomé y Dichato: Cobraba $50 mil por supuestos arreglos

11 oct. 2026 - 13:04 hrs.

¿Qué pasó?

Al menos cinco personas han denunciado a un sujeto que se hacía pasar por trabajador externo de la Compañía General de Electricidad (CGE) para ofrecer supuestos arreglos eléctricos a comerciantes de Tomé y Dichato, en la región del Biobío. El individuo aseguraba que los negocios tenían problemas de voltaje y cobraba $50.000 por solucionarlos, pero nunca hacía los trabajos.

Según explicó el periodista de Meganoticias Mauricio Hidalgo, el hombre recorría minimarkets y negocios de barrio, donde advertía a sus propietarios sobre supuestas fallas en las líneas eléctricas que conectan los postes con los locales. Para convencerlos, aseguraba que si solicitaban directamente el servicio a la compañía, les cobrarían más del doble.

El sujeto llegaba acompañado de otra persona en una furgoneta blanca, similar a las utilizadas por contratistas. Además, vestía un overol, chaleco reflectante y casco blanco, y portaba una escalera y una planilla para aparentar que estaba realizando una inspección técnica.

Así operaba el supuesto estafador

La puesta en escena incluía revisar los postes, instalar una escalera y anotar información antes de acercarse a los comerciantes para ofrecerles el servicio. De esta manera, buscaba generar confianza y convencerlos de que tenía conocimientos para solucionar los problemas eléctricos.

“Él era una persona externa, una empresa externa, pero si llamaban a CGE, iba a cobrar el doble, entonces él cobra menos, cobra $50.000”, explicó Hidalgo al describir el engaño. Algunos comerciantes aceptaron la oferta y pagaron, pero el hombre se retiró sin realizar los arreglos prometidos.

Entre los casos detectados hay negocios ubicados en sectores como Los Cerezos y Bellavista, además de locales de Dichato. Según el periodista, algunos de estos establecimientos son atendidos por adultos mayores, lo que aumenta la preocupación por el modo en que operaba el sujeto.

Comerciante sospechó y evitó pagar

No todos cayeron en el engaño. Cecilia, una de las comerciantes que recibió la visita del individuo, sospechó de la situación y decidió consultar con el dueño del negocio antes de aceptar la oferta. El supuesto trabajador insistió en que no era necesario llamarlo y que podían realizar el arreglo rápidamente, lo que aumentó las dudas.

El caso mantiene en alerta a los comerciantes de la zona, luego de que al menos cinco personas denunciaran los hechos. Ante este tipo de situaciones, es importante verificar la identidad y las credenciales de quienes ofrecen servicios eléctricos, además de contactar directamente a la compañía antes de autorizar trabajos o entregar dinero.