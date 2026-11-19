19 nov. 2026 - 17:26 hrs.

¿Qué pasó?

El Aeropuerto Pichoy, principal terminal aéreo de la región de Los Ríos, registra más de un 70% de avance en sus obras de ampliación y modernización, proyecto que considera una inversión de $50.896 millones y que busca mejorar la conectividad y los servicios para los pasajeros.

El biministro de Obras Públicas y de Transportes y Telecomunicaciones, Louis de Grange, inspeccionó los trabajos en el recinto ubicado en la comuna de Mariquina, a 32 kilómetros de Valdivia. Durante la visita, adelantó que se espera que el terminal esté operativo para los pasajeros a mediados de 2027.

“Estamos inspeccionando el avance de las obras del Aeropuerto de Pichoy, ubicado en la comuna de Mariquina, pero que atiende principalmente a los habitantes de toda la región, particularmente de Valdivia, su ciudad más grande. Esperamos que, a mediados de 2027, el aeropuerto ya esté operativo para los pasajeros”, señaló.

¿Qué cambios tendrá el Aeropuerto Pichoy?

Uno de los principales cambios será la ampliación del terminal de pasajeros, cuya superficie destinada a espacios públicos aumentará de 2.000 a 5.000 metros cuadrados. Además, se instalarán dos nuevos puentes de embarque para facilitar el acceso de los pasajeros a los aviones.

“Se ampliará el terminal de pasajeros y la superficie destinada a espacios públicos, de 2.000 a 5.000 m². Además, se construirán 2 nuevos puentes de embarque, que permitirán a los pasajeros abordar y desembarcar de los aviones con mayor comodidad, y se aumentará la capacidad de los estacionamientos”, detalló De Grange.

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El proyecto también contempla nuevas salas de embarque y espera, sistemas de inspección por rayos X, una cinta transportadora de equipaje, una cafetería y climatización para el edificio.

A esto se suma la ampliación de los estacionamientos vehiculares, que pasarán de 111 a 134 cupos, la construcción de una nueva subestación eléctrica y la instalación de un estanque de agua destinado a la extinción de incendios.

“Esto representa un estándar de servicio significativamente superior. Estamos hablando de obras de Estado que trascienden los gobiernos y que tienen un foco claro en la seguridad y en la calidad del servicio que se entrega a los habitantes de las regiones”, agregó el biministro.

Autoridades destacan mejoras en conectividad de Los Ríos

La delegada presidencial regional, Vicky Carrasco, valoró el desarrollo de las obras y su impacto para los habitantes de la zona.

“Estamos frente a un proyecto muy esperado y necesario para las familias de nuestra región. Además de fortalecer la conectividad, esta infraestructura permitirá posicionar a la región de Los Ríos en un mejor nivel respecto de otras ciudades del país”, afirmó.

MOP

Por su parte, la alcaldesa de Valdivia, Carla Amtmann, manifestó que esperan contar próximamente con un terminal acorde a las necesidades de la región.

“Estamos contentos de poder hacer seguimiento a los avances y esperamos que pronto podamos decir, con propiedad, que contamos con un aeropuerto a la altura de lo que merece nuestra región de Los Ríos y, particularmente, nuestra capital regional”, señaló.

Las obras son ejecutadas por la Dirección de Aeropuertos del Ministerio de Obras Públicas. Para mantener la continuidad de las operaciones durante los trabajos, en 2025 se habilitó un terminal provisorio modular de 2.407 metros cuadrados.