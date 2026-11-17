Embarcación fue encontrada a la deriva y sin tripulantes en Los Ríos: Despliegan búsqueda de sus ocupantes
- Por Paz Morales
¿Qué pasó?
Un operativo de búsqueda se desplegó en la Región de Los Ríos, luego de que una embarcación fuera encontrada a la deriva y sin personas a bordo.
La búsqueda se concentra en las cercanías de la caleta Los Molinos, a unos 20 kilómetros de Valdivia, luego de que pescadores encontraran la nave en las proximidades del sector de Amargos.
El bote a motor lleva el nombre de Franco y mantenía algunos pescados en su interior. Quienes dieron con la embarcación alertaron a la autoridad marítima, que comenzó las labores de rastreo junto a otros pescadores de la zona.Ir a la siguiente nota
Buscan a los ocupantes de la embarcación
El hallazgo motivó el despliegue de las labores para intentar establecer el paradero de quien o quienes viajaban en la nave.
Aunque la presencia de pescados en su interior apunta a que podría haber estado realizando faenas de pesca, no se encontraron tripulantes a bordo.
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