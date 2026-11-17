17 nov. 2026 - 01:03 hrs.

¿Qué pasó?

Un operativo de búsqueda se desplegó en la Región de Los Ríos, luego de que una embarcación fuera encontrada a la deriva y sin personas a bordo.

La búsqueda se concentra en las cercanías de la caleta Los Molinos, a unos 20 kilómetros de Valdivia, luego de que pescadores encontraran la nave en las proximidades del sector de Amargos.

El bote a motor lleva el nombre de Franco y mantenía algunos pescados en su interior. Quienes dieron con la embarcación alertaron a la autoridad marítima, que comenzó las labores de rastreo junto a otros pescadores de la zona.

Buscan a los ocupantes de la embarcación

El hallazgo motivó el despliegue de las labores para intentar establecer el paradero de quien o quienes viajaban en la nave.

Aunque la presencia de pescados en su interior apunta a que podría haber estado realizando faenas de pesca, no se encontraron tripulantes a bordo.