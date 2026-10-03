Fiscalía de Emiratos asegura que copiloto del vuelo de Flydubai planeaba un "acto terrorista"

03 oct. 2026 - 04:21 hrs.

¿Qué pasó?

La Fiscalía de Emiratos aseguró este sábado que el copiloto del vuelo de Flydubai con destino a Tel Aviv planeaba un "acto terrorista".

El organismo detalló que el individuo atacó al piloto con el hacha de emergencia.

¿Qué dijo el piloto?

El piloto indio Smit Machchhar, herido en el ataque, aseguró al primer ministro de India, Narendra Modi, que actuó para proteger a los pasajeros del avión.

"Estaba intentando salvar mi propia vida, pero sabía que no podía permitir que toda esa gente muriera", declaró Machchhar desde su cama de hospital.

El vuelo, un Boeing 737 operado por la compañía Flydubai, transportaba a 174 pasajeros cuando ocurrió el altercado el miércoles.

"Había sufrido tantas heridas que me desplomé"

Machchhar, con 17 años de experiencia en la aviación, incluidos 11 como comandante, relató el momento en que se dio cuenta de que el avión estaba perdiendo altitud cuando yacía herido, lo que le llevó a realizar un último esfuerzo para evitar una catástrofe.

"Había sufrido tantas heridas que me desplomé. En ese momento podía sentir que el avión estaba bajando. Sabía que era el último esfuerzo, que la puerta estaba allí mismo", explicó.

Agregó que "me seguían golpeando, pero simplemente abrí la puerta y todos entraron".

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