"Pinchazo y seguimiento": Así operaba banda que robaba a personas tras salir de bancos

11 sept. 2026 - 03:00 hrs.

¿Qué pasó?

La Policía de Investigaciones (PDI) detuvo en Antofagasta a cuatro hombres integrantes de una banda denominada “Los Peregrinos”, investigada por su presunta participación en una serie de robos cometidos bajo la modalidad conocida como “salida de banco”.

De acuerdo con los antecedentes entregados por la PDI, los sujetos provenían de la Región del Biobío y se desplazaban hacia distintas zonas del país para concretar este tipo de delitos. Una de las investigaciones apunta a un robo ocurrido el pasado 28 de agosto, cuando fueron sustraídos $19 millones y US$400 a víctimas que habían concurrido previamente a una sucursal bancaria.

Las diligencias permitieron establecer un presunto modus operandi, identificar a los investigados y detectar nuevamente su presencia en Antofagasta durante este miércoles 9 de septiembre.

Así operaba la banda investigada

Según la investigación, los integrantes de “Los Peregrinos” tenían funciones previamente determinadas. Uno de ellos se encargaba de identificar a potenciales víctimas al interior de sucursales bancarias para posteriormente realizar un seguimiento de sus desplazamientos.

Los sujetos utilizaban además la modalidad conocida como “pinchazo”, mediante la cual generaban una situación que obligaba a las víctimas a detener su vehículo.

En ese momento, algunos de los involucrados advertían sobre el supuesto inconveniente y distraían a los ocupantes, mientras otro integrante accedía al automóvil para sustraer el dinero.

A partir del trabajo realizado en los sitios de los sucesos y del análisis de distintos medios tecnológicos, detectives lograron establecer la identidad de los presuntos involucrados, además de determinar uno de los lugares donde se alojaban temporalmente y el vehículo que habría sido utilizado.

Detectives los encontraron nuevamente en Antofagasta

La investigación tuvo un nuevo avance este 9 de septiembre, cuando detectives de la Brigada Investigadora de Robos (BIRO) Antofagasta detectaron nuevamente a los sujetos en la ciudad.

Los oficiales realizaron seguimientos que permitieron establecer que los investigados concurrieron a distintas sucursales bancarias y a una notaría ubicada en el sector céntrico de Antofagasta.

Posteriormente, los detectives efectuaron controles de identidad y confirmaron que se trataba de los mismos sujetos que habían sido individualizados durante la investigación.

Los antecedentes fueron puestos a disposición del Ministerio Público y del Juzgado de Garantía de Antofagasta, concretándose finalmente la detención de los cuatro hombres, quienes fueron puestos a disposición de la justicia durante este jueves 10 de septiembre.

Incautan vehículo y teléfonos celulares

Durante el procedimiento, la PDI incautó un automóvil Kia Rio 4, año 2017, además de seis teléfonos celulares y prendas de vestir vinculadas a las diligencias investigativas.

De acuerdo con la policía, el avalúo total de las especies incautadas alcanza aproximadamente los $10 millones 600 mil.

Los cuatro detenidos son hombres mayores de edad y registran residencia en la ciudad de Concepción.

Desde la BIRO Antofagasta señalaron que la denominación “Los Peregrinos” responde al desplazamiento de los investigados desde la Región del Biobío hacia distintas regiones y ciudades del país para cometer delitos bajo esta modalidad.

PDI llama a posibles víctimas a denunciar

Finalmente, desde la Brigada Investigadora de Robos Antofagasta realizaron un llamado a las personas que pudieran haber sido víctimas de estos sujetos o de delitos cometidos bajo la modalidad “salida de banco”.

La institución pidió a quienes cuenten con antecedentes acercarse al cuartel de la PDI en Antofagasta y realizar la respectiva denuncia, con el objetivo de aportar nuevos antecedentes a la investigación.