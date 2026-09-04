Aumento de la PGU: Así puedes revisar si te corresponde

04 sept. 2026 - 07:00 hrs.

La Pensión Garantizada Universal (PGU) tendrá un nuevo aumento durante septiembre de 2026, en el marco de la implementación de la Reforma de Pensiones.

El beneficio es un aporte económico mensual que entrega el Instituto de Previsión Social (IPS) a las personas que cumplen con los requisitos establecidos por ley. Actualmente, el monto máximo informado por ChileAtiende es de $250.275 para quienes tienen 75 años o más.

¿Quiénes pueden acceder a la PGU?

La PGU está dirigida a personas de 65 años o más, quienes deben cumplir una serie de requisitos. Entre ellos, no pertenecer al 10% más rico de la población y acreditar residencia en Chile durante los períodos establecidos por la normativa.

También se considera la pensión base de la persona. Según ChileAtiende, quienes tienen una pensión base de hasta $789.139 pueden recibir el monto máximo correspondiente a su grupo etario, mientras que entre $789.139 y $1.252.602 el monto es variable. Sobre este último límite no existe derecho a PGU.

Así puedes revisar si te corresponde el aumento

Para conocer si eres beneficiario y revisar la información correspondiente a tu PGU, ChileAtiende dispone de una plataforma de consulta en línea (clic acá para acceder).

El usuario debe ingresar su RUN y fecha de nacimiento para realizar la consulta. La plataforma permite conocer si se cumplen los requisitos para acceder al beneficio y, según corresponda, continuar con la solicitud utilizando ClaveÚnica.

¿Hay que hacer un trámite para recibir el aumento?

El incremento asociado a la Reforma de Pensiones se implementa de manera gradual de acuerdo con la edad de los beneficiarios.

Para quienes ya reciben la PGU y cumplen las condiciones para el aumento correspondiente, no es necesario realizar un nuevo trámite para acceder al incremento.

ChileAtiende también permite consultar información relacionada con el pago de la PGU y otros beneficios del IPS utilizando los datos solicitados por la plataforma.

¿Cuánto es la PGU actualmente?

El monto de la PGU depende de la pensión base de cada persona. ChileAtiende informa que quienes tienen una pensión base de hasta $789.139 pueden recibir $231.732, mientras que quienes se encuentran entre ese monto y $1.252.602 reciben una cantidad variable.

Además, para las personas de 75 años o más, el monto máximo de la PGU es actualmente de $250.275, de acuerdo con la información oficial disponible.

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