Contraloría detecta contratos por $758 millones vinculados a familiares de funcionarios en Municipio de Curacautín

04 sept. 2026 - 07:20 hrs.

¿Qué pasó?

Una auditoría de la Contraloría Regional de La Araucanía detectó que la Municipalidad de Curacautín suscribió contratos con proveedores que tendrían vínculos de parentesco con funcionarios del municipio, situación que podría vulnerar el régimen de probidad administrativa.

Según el informe del organismo de control, al menos 14 proveedores con vínculos de parentesco de hasta segundo grado de consanguinidad o afinidad con funcionarios municipales suscribieron contratos con el municipio durante los años 2024 y 2025.

En total, estas contrataciones se materializaron mediante 78 órdenes de compra por $758.742.525, correspondientes a adquisiciones realizadas por la Municipalidad de Curacautín.

La Contraloría señaló que estas operaciones contravienen la normativa que impide que los organismos públicos contraten con parientes de hasta segundo grado de funcionarios y trabajadores a honorarios, en el marco de las normas que regulan la probidad administrativa.

También detectaron contratación a través de empresa de un funcionario

La auditoría estableció además que un prestador de servicios a honorarios de la Municipalidad de Curacautín contrató con el mismo organismo a través de una empresa de su propiedad.

Ante estos antecedentes, el municipio informó a la Contraloría el inicio de un procedimiento disciplinario, con el objetivo de determinar si se vulneró el régimen de probidad administrativa.

Asimismo, el organismo de control ordenó implementar mecanismos destinados a prevenir la suscripción de contratos con proveedores inhabilitados.

Junto con ello, la Contraloría dispuso el envío de los antecedentes al Ministerio Público.

Otras irregularidades detectadas por Contraloría

El informe también identificó posibles incompatibilidades relacionadas con las actividades desarrolladas por trabajadores contratados a honorarios.

Entre 2024 y 2025, al menos tres servidores a honorarios ingresaron expedientes de edificación ante la Dirección de Obras Municipales (DOM) en calidad de arquitectos patrocinantes, mientras mantenían una relación contractual con el municipio.

Además, se constató que dos servidores a honorarios participaron en proyectos de especialidades asociados a permisos de edificación que debían ser revisados por la misma entidad.

La auditoría también observó que profesionales contratados a honorarios en la Secretaría Comunal de Planificación (Secpla) gestionaron expedientes particulares ante la DOM.

Funcionario de Lautaro también fue observado

En otra de las situaciones detectadas, la Contraloría identificó el caso de un funcionario de planta de la Municipalidad de Lautaro que realizó trámites relacionados con permisos de edificación en Curacautín durante su jornada laboral.

Por este hecho, el organismo de control ordenó a la Municipalidad de Lautaro instruir un procedimiento disciplinario para determinar eventuales responsabilidades administrativas y, especialmente, establecer si existió una vulneración al principio de probidad administrativa.