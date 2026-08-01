Senapred ordena evacuar sector de Penco por riesgo de aluvión

01 ag. 2026 - 20:18 hrs.

¿Qué pasó?

El Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) ordenó este sábado la evacuación preventiva del pasaje La Escalera, ubicado en el sector Vista Hermosa de la comuna de Penco, debido al riesgo de un aluvión.

Para reforzar la medida, el organismo activó el Sistema de Alerta de Emergencia (SAE), enviando mensajes a los teléfonos celulares de las personas que se encontraban en el área afectada.

La evacuación tiene como objetivo resguardar la integridad física de los vecinos ante el peligro que representan las condiciones meteorológicas y la posibilidad de remociones de tierra en el sector.

Desde Senapred hicieron un llamado a la comunidad a mantener la calma durante el proceso de evacuación y seguir en todo momento las instrucciones entregadas por los equipos de emergencia y las autoridades desplegadas en el lugar.

El organismo continuará monitoreando la evolución de la situación para evaluar las condiciones del sector y determinar las medidas que correspondan en las próximas horas.

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