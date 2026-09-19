19 sept. 2026 - 21:15 hrs.

Los supermercados del país se mantienen cerrados desde el viernes 18 y también este sábado 19 por las Fiestas Patrias, pues, al ser feriados irrenunciables, estos recintos comerciales no pueden recibir público.

Aun así, ciertos recintos sí pueden atender público. Es el caso de clubes, restaurantes y locales de entretenimiento (cines, espectáculos en vivo, discotecas, pubs y cabarés). También pueden operar los locales comerciales en aeropuertos, casinos, bencineras, farmacias de urgencia o de turno y las tiendas de conveniencia.

¿Cuándo vuelven a operar con normalidad los supermercados?

Gracias a que el 18 de septiembre coincidió con el viernes, tuvimos un fin de semana largo, pero no serán tres días festivos para todos los trabajadores, ya que este domingo no es feriado irrenunciable.

Por esto, los supermercados retomarán sus horarios normales el domingo 20 de septiembre.

Las compras en supermercados podrán hacerse desde este domingo, ya sea en sus tiendas físicas o también a través de sus canales digitales si la empresa los tiene.

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