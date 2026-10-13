Papa León XIV enfrenta cirugía tras hallazgo médico: Todo lo que se sabe del procedimiento

13 oct. 2026 - 08:54 hrs.

El papa León XIV fue ingresado este martes 13 de octubre al Policlínico Gemelli de Roma para someterse a una intervención quirúrgica destinada a extirpar un nódulo detectado en uno de sus pulmones. La información fue confirmada por la oficina de prensa del Vaticano, luego de que el propio pontífice comunicara públicamente el hallazgo médico.

El procedimiento fue recomendado por los médicos tras una revisión de rutina. El nódulo fue detectado en una fase temprana y, hasta el momento, no se han entregado mayores detalles sobre la hora exacta de la operación.

Pese al anuncio, el papa, de 71 años, continuó con sus actividades oficiales durante el lunes. En tanto, el Vaticano suspendió sus audiencias hasta el próximo 20 de octubre, mientras que el periodo de recuperación estimado sería de aproximadamente siete días.

¿Qué se sabe de la operación del papa León XIV?

El pontífice comunicó la noticia el domingo 11 de octubre, después del rezo del Ángelus, y explicó que los médicos detectaron un nódulo pulmonar durante un control médico: “Se ha detectado todavía en una fase muy temprana y está bien localizado”, señaló León XIV en un mensaje difundido a través de sus redes sociales oficiales.

En la misma declaración, el papa indicó que los especialistas consideraron necesario realizar una intervención para extirparlo y que la operación ya estaba programada para los próximos días: “Les agradezco su cercanía espiritual y me encomiendo a sus oraciones”, agregó el pontífice.

De acuerdo con los antecedentes publicados por ¡HOLA!, el ingreso al Policlínico Gemelli está previsto para el mediodía de este martes, aunque no se ha precisado la hora en que se realizará la cirugía.

Tras el anuncio de la intervención, el Vaticano suspendió las audiencias papales hasta el 20 de octubre. Según fuentes de la Santa Sede, el periodo de recuperación se estima en siete días. Por ahora, no se han entregado detalles adicionales sobre el proceso posoperatorio ni sobre la fecha exacta en que León XIV retomaría sus actividades habituales.

¿Qué es un nódulo pulmonar?

Un nódulo pulmonar es una pequeña zona de tejido que aparece como una mancha o lesión en el pulmón y que, generalmente, mide menos de tres centímetros. Su detección suele producirse mediante exámenes de imágenes, como una tomografía computarizada.

Según la Sociedad Americana contra el Cáncer, muchos nódulos pulmonares no son cancerosos y pueden estar relacionados con infecciones anteriores, tejido cicatricial u otras causas. Sin embargo, dependiendo de sus características, los médicos pueden recomendar estudios adicionales o una intervención para determinar su naturaleza.

En el caso del papa León XIV, el propio pontífice señaló que el nódulo fue detectado en una fase temprana y que los médicos recomendaron extirparlo. Hasta ahora, no se han comunicado públicamente otros detalles sobre su diagnóstico.

Mensajes de apoyo para el pontífice

Tras conocerse la noticia, fieles de distintas partes del mundo han expresado mensajes de apoyo y se han unido en oraciones por la salud del papa.

De acuerdo con información de Vatican News, el presidente de la Conferencia Episcopal de Perú, monseñor Carlos García Camader, destacó la “profunda serenidad” con la que el pontífice comunicó que deberá someterse a la intervención.

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