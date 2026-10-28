Nuevos vehículos blindados de Carabineros ayudarán a reforzar el control fronterizo en la Macrozona Norte

28 oct. 2026 - 13:46 hrs.

¿Qué pasó?

El Gobierno y Carabineros presentaron cinco vehículos blindados que se utilizarán para incrementar las capacidades del personal policial que se encuentra desplegado en la Macrozona Norte, especialmente en sectores de difícil acceso.

Los vehículos cuentan con tracción 4x4, protección antibalística, equipamiento policial, sistemas de grabación audiovisual y autonomía reforzada para responder a las exigencias del servicio en zonas fronterizas.

Su distribución contempla dos camionetas para la región de Arica y Parinacota, destinadas a la Tenencia Visviri y la Tenencia Chungará; dos para la región de Tarapacá, correspondientes a la Subcomisaría Colchane y la Tenencia Ujina; y una para la región de Antofagasta, destinada a la 2.ª Comisaría de San Pedro de Atacama y El Loa.

Gobierno y Carabineros destacan el refuerzo de la seguridad

Con la presencia del ministro de Seguridad Pública, Martín Arrau, y la subsecretaria de Seguridad Pública, Pilar Giannini, y el general director Marcelo Araya, Carabineros presentó las nuevas camionetas.

Al respecto, Araya señaló: "Este equipamiento permitirá reforzar las labores de patrullaje, control migratorio y presencia territorial, entregando mayores condiciones de seguridad a nuestro personal en terrenos de alta complejidad".

Por su parte, el ministro Arrau reconoció el trabajo que realizan los Carabineros en las fronteras de nuestro país: "Su compromiso y despliegue son fundamentales para enfrentar los ingresos irregulares y combatir el narcotráfico", afirmó.

Y agregó: "Este año hemos registrado un 85% menos de ingresos irregulares por el norte del país y un aumento del 60% en las incautaciones de drogas en la misma zona. Por eso, respaldar la labor de Carabineros también significa entregarles mejores herramientas para cumplir su misión", destacando la función de las nuevas camionetas.