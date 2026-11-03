Accidente fatal en Peñaflor: Ciclista muere tras ser impactado por camioneta en la Ruta 78

03 nov. 2026 - 06:42 hrs.

¿Qué pasó?

Una persona murió durante la madrugada de este martes tras ser atropellada mientras se desplazaba en bicicleta por el sector de Mayoco, en la comuna de Peñaflor. El accidente ocurrió cerca de las 4:30 horas, en las cercanías de la pista rápida de la Ruta 78, en dirección hacia Santiago.

De acuerdo con los primeros antecedentes, el ciclista habría sido impactado por una camioneta. Tras la colisión, el conductor detuvo su marcha, se acercó a la víctima y constató que presentaba lesiones de carácter grave y prácticamente no tenía signos vitales.

Posteriormente, llamó a los equipos de emergencia, permaneció en el lugar y prestó auxilio. Sin embargo, debido a la gravedad de las lesiones, se confirmó el fallecimiento.

SIAT se encuentra realizando peritajes

El conductor de la camioneta quedó en calidad de detenido mientras se realizan las diligencias para esclarecer las circunstancias del accidente.

Por instrucción del Ministerio Público, personal de la Sección de Investigación de Accidentes de Tránsito (SIAT) de Carabineros trabaja en el sitio del suceso, cuyo perímetro fue ampliado para permitir los peritajes correspondientes. Además, se realizan los respectivos exámenes de Alcotest y Narcotest al conductor.

Uno de los antecedentes que también deberá ser revisado durante la investigación es que el ciclista mantenía una denuncia por presunta desgracia, según se informó durante el despacho.

Por ahora, no existe claridad respecto de la dinámica exacta del accidente ni sobre si el conductor no habría advertido la presencia de la bicicleta o si ocurrió alguna otra circunstancia que provocara el impacto.

Las cámaras de seguridad ubicadas en las cercanías podrían aportar antecedentes relevantes para establecer cómo ocurrió el hecho. La SIAT se encuentra realizando los peritajes destinados a reconstruir la dinámica del accidente y determinar las circunstancias en que se produjo.

Producto de las diligencias policiales, dos de las tres pistas de la Ruta 78 permanecen parcialmente interrumpidas en dirección hacia Santiago, por lo que se llamó a los conductores a transitar con precaución por el sector.