Horas extra: ¿Cómo calcular cuánto vale una hora extraordinaria?

11 oct. 2026 - 15:00 hrs.

Las horas extraordinarias forman parte de la jornada laboral de muchos trabajadores, pero ¿sabes cuánto deben pagarte por cada hora adicional que realizas?

El cálculo depende de la remuneración mensual y de la jornada semanal pactada, por lo que existe una fórmula para determinar el valor correspondiente a cada hora extra.

Para calcular cuánto corresponde recibir por una hora extraordinaria, en el caso de un trabajador contratado por 42 horas semanales y con sueldo mensual, primero se debe determinar el valor de la hora ordinaria.

Para ello, se divide el sueldo mensual por 30, se multiplica el resultado por 28 y luego se divide por 168. El resultado corresponde al valor de la hora ordinaria.

Una vez obtenido ese monto, se debe aumentar en un 50%, multiplicándolo por 1,5. El resultado corresponde al valor de una hora extraordinaria.

¿Cuál es la fórmula?

La operación para obtener el valor de la hora ordinaria es:

Sueldo mensual ÷ 30 × 28 ÷ 168

Luego, para calcular el valor de la hora extraordinaria:

Valor de la hora ordinaria × 1,5

También se puede obtener directamente el valor de la hora extra multiplicando el sueldo mensual por el factor 0,0083333, en el caso de un trabajador con una jornada de 42 horas semanales.

Ejemplo con un sueldo de $800.000

Si una persona tiene un sueldo mensual de $800.000, primero se debe calcular el valor de su hora ordinaria:

$800.000 ÷ 30 × 28 ÷ 168 = $4.444,4

De esta forma, el valor de una hora ordinaria es de aproximadamente $4.444.

Luego se aumenta este monto en un 50% para determinar cuánto vale una hora extraordinaria:

$4.444,4 × 1,5 = $6.666,6

Por lo tanto, en este ejemplo, cada hora extra tendría un valor de aproximadamente $6.667.

El mismo resultado se obtiene al multiplicar directamente el sueldo mensual por 0,0083333.

De esta manera, conocer el valor de cada hora extraordinaria permite verificar que el pago recibido corresponda a lo establecido para la jornada laboral y evitar confusiones al revisar la remuneración mensual.

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