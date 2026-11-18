18 nov. 2026 - 19:41 hrs.

¿Qué pasó?

Un audio de WhatsApp puede sonar exactamente como un hijo, una madre o un familiar pidiendo ayuda urgente. Pero detrás de esa voz podría no estar la persona que dice ser, sino una inteligencia artificial (IA) entrenada para imitarla y convencer a sus cercanos de transferir dinero.

La estafa comienza generalmente con un mensaje desde un número desconocido: "Mamá, me robaron el celular, te escribo desde este. Necesito que me transfieras ahora, después te explico". Para hacerlo más creíble, los delincuentes utilizan grabaciones obtenidas de videos o audios publicados en redes sociales, con las que entrenan modelos capaces de reproducir el tono y las pausas de la persona suplantada.

La modalidad fue advertida por la empresa global de comunicaciones Infobip, que alertó sobre el uso creciente de inteligencia artificial para personalizar y ampliar este tipo de engaños.

¿A quiénes imitan los estafadores?

Una de las variantes más extendidas es la del supuesto familiar en apuros. En estos casos, los delincuentes se hacen pasar por hijos, padres u otros cercanos para solicitar dinero ante una emergencia ficticia.

En Chile, la Policía de Investigaciones (PDI) recomienda establecer una clave de confianza familiar, es decir, una palabra o frase acordada previamente que permita comprobar la identidad de quien realiza una llamada o envía un mensaje de emergencia.

Sin embargo, la suplantación de voces también se ha extendido al ámbito corporativo. El denominado "fraude del CEO" utiliza imitaciones de directivos para intentar convencer a los equipos de finanzas de realizar transferencias urgentes. Un ejemplo fue el intento frustrado contra ejecutivos de Ferrari en 2024.

También se han registrado suplantaciones de funcionarios públicos. Según el FBI, las denuncias por este tipo de engaños se duplicaron en Estados Unidos durante 2025, con audios y videos generados mediante IA entre los recursos utilizados.

Otra modalidad consiste en imitar los protocolos de atención de bancos y billeteras virtuales para conseguir códigos de verificación o claves de acceso.

¿Por qué utilizan WhatsApp para estas estafas?

Según Infobip, la elección de esta plataforma responde a su amplio uso en Latinoamérica. Los mensajes de voz son una forma habitual de comunicación entre familiares, compañeros de trabajo y clientes, por lo que las grabaciones compartidas pueden convertirse en material para generar imitaciones.

Frente al avance de estas modalidades, el ejecutivo de Infobip plantea que la verificación de identidad debe ser parte de los mecanismos de seguridad de las empresas y no depender exclusivamente de la capacidad de los usuarios para reconocer una voz falsa.

Entre las medidas que recomienda para reducir estos riesgos se encuentran:

Acordar una clave familiar: establecer una palabra o frase que permita verificar la identidad ante una supuesta emergencia.

establecer una palabra o frase que permita verificar la identidad ante una supuesta emergencia. Comprobar la identidad por otro medio: antes de realizar una transferencia, contactar directamente al familiar o a la persona que supuestamente solicita el dinero.

antes de realizar una transferencia, contactar directamente al familiar o a la persona que supuestamente solicita el dinero. Autenticar los números telefónicos: utilizar mecanismos que permitan confirmar con el operador si un número corresponde a quien dice ser.

utilizar mecanismos que permitan confirmar con el operador si un número corresponde a quien dice ser. Detectar cambios de SIM: revisar si hubo un reemplazo reciente de la tarjeta SIM asociado al teléfono.

revisar si hubo un reemplazo reciente de la tarjeta SIM asociado al teléfono. Incorporar un segundo factor de autenticación: especialmente antes de autorizar transferencias y otras operaciones sensibles.

En el ámbito tecnológico, el informe también destaca el crecimiento de herramientas que permiten detectar posibles fraudes. Entre ellas están las API de red SIM Swap y Number Verification, que ayudan a comprobar la legitimidad de un número telefónico mediante el operador. Su utilización aumentó un 91%.