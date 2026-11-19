19 nov. 2026 - 09:42 hrs.

¿Qué pasó?

El príncipe Harry realizó una inesperada declaración sobre su disposición a regresar a las Fuerzas Armadas del Reino Unido en caso de que su país necesitara defenderse ante una eventual guerra contra Rusia.

El duque de Sussex abordó el tema en una entrevista con el podcast Ukraine: The Latest, del diario británico The Telegraph, durante una visita no anunciada a la ciudad de Lviv, en Ucrania, realizada durante el pasado fin de semana.

En la conversación, el hijo menor del rey Carlos III aseguró que estaría dispuesto a volver al servicio militar si fuera necesario: “Si me pidieran que me alistara de nuevo, si fuera necesario, estaría allí al cien por cien para servir a mi país junto a mis compañeros veteranos y personal militar”, afirmó.

La declaración se produjo en medio de sus reflexiones sobre el conflicto entre Rusia y Ucrania y las tensiones geopolíticas que enfrenta Europa.

De hecho, Harry sostuvo que el Reino Unido lleva años enfrentado a Rusia, aunque no exista un conflicto armado directo en su territorio: “El hecho de que no haya drones, balas y cohetes volando hacia nosotros no significa que no estemos en guerra”, manifestó.

El pasado militar del príncipe Harry

La disposición expresada por el duque de Sussex tiene relación con su propia experiencia en las Fuerzas Armadas británicas. Harry, de 42 años, sirvió durante una década en el Ejército, entre 2005 y 2015, período en el que alcanzó el rango de capitán en el Cuerpo Aéreo del Ejército.

Durante su trayectoria militar fue enviado en dos ocasiones a Afganistán, donde participó en operaciones en el frente de batalla. También estuvo destinado en Estados Unidos y Australia para realizar entrenamientos.

Tras abandonar la vida militar, el príncipe mantuvo su vínculo con los veteranos a través de distintas iniciativas, entre ellas los Juegos Invictus, competencia internacional que fundó en 2014 para militares y exmilitares heridos o enfermos.

La advertencia del príncipe Harry sobre Rusia y la guerra en Ucrania

Durante la entrevista, Harry también manifestó su preocupación por el escenario internacional y sostuvo que los países europeos han comenzado a tomar mayor conciencia de la amenaza que representa Rusia: “Creo que todos deberíamos estar nerviosos”, señaló, agregando que le preocupa que Europa pueda terminar enfrentándose internamente en medio de las tensiones actuales.

El duque de Sussex también se refirió al respaldo de Estados Unidos a Ucrania y realizó una crítica indirecta a la administración del presidente Donald Trump, al apuntar a las diferencias entre la postura del Gobierno estadounidense y el apoyo que, según él, existe entre los ciudadanos de ese país hacia los ucranianos.

“Creo que ha habido una gran diferencia entre lo que siente la sociedad estadounidense con respecto al apoyo a Ucrania, que creo que es increíblemente alto (...) en comparación con cierto grupo, o en este caso una Administración que pensaba de manera diferente”, comentó.

Asimismo, se mostró confiado en que el escenario político estadounidense podría experimentar cambios a partir de enero, luego de los resultados de las elecciones legislativas.

Por otra parte, Harry aseguró que Ucrania está ganando la guerra contra Rusia, aunque consideró necesario que Moscú tenga algún tipo de estrategia de salida para poner fin al conflicto: “Hay mucho que podemos aprender de Ucrania. Creo que el mundo entero tiene mucho que aprender de Ucrania”, expresó.

Cabe señalar que esta fue la cuarta visita del príncipe Harry a Ucrania desde el inicio de la invasión rusa a gran escala en 2022. Durante su reciente estadía en Lviv, también se reunió con veteranos de guerra y participó en actividades vinculadas a los Juegos Invictus de 2027.

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