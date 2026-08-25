"Listos para comprar": Aseguran que un gigante de Inglaterra buscaría el fichaje de Darío Osorio

25 ag. 2026 - 15:56 hrs.

¿Qué pasó?

Darío Osorio vuelve a estar en el radar de uno de los grupos más importantes del fútbol europeo. Según informó el periodista de The Sun Ekrem Konur, ojeadores del City Football Group, conglomerado propietario del Manchester City, observaron al delantero chileno en el partido del Midtjylland ante Randers y estarían interesados en ficharlo.

“Los ojeadores del City Football Group observaron a Darío Osorio contra el Randers, listos para comprar”, escribió Konur en su cuenta de X.

El futbolista formado en Universidad de Chile estaría tasado en 20 millones de euros, cifra que se mantiene como referencia para una eventual transferencia. El reporte también apunta a que Liverpool, Arsenal y AC Milan han mostrado interés por el atacante nacional.

¿Será el último partido de Osorio en Dinamarca?

De acuerdo a TNT Sports, el futuro de Darío Osorio podría definirse en los próximos días, considerando que el mercado de fichajes europeo se encuentra próximo a su cierre.

El chileno disputará este jueves el partido de vuelta de la fase previa de la Conference League ante Rijeka, duelo que podría convertirse en una de sus últimas apariciones con el Midtjylland.

De hecho, el propio reporte de Konur plantea que el encuentro frente a Randers, donde Osorio marcó el gol del triunfo, pudo haber sido su último partido como local con el conjunto danés.

Por ahora, no existe un acuerdo confirmado para su salida, pero el interés del City Football Group se suma a la lista de clubes que siguen de cerca al seleccionado chileno.