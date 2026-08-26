Dos funcionarios municipales de La Higuera mueren tras chocar con bus en Ruta 5 Norte: Se decretó tres días de duelo

26 ag. 2026 - 18:30 hrs.

¿Qué pasó?

Dos funcionarios de la Municipalidad de La Higuera fallecieron en un accidente de tránsito ocurrido la mañana de este miércoles, mientras se trasladaban en un vehículo por la Ruta 5 Norte.

El siniestro vial se produjo en la Cuesta Buenos Aires, en la región de Coquimbo, cuando, por motivos que se investigan, el automóvil chocó de manera frontal con un bus de pasajeros.

Municipalidad decretó tres días de duelo

Desde la Municipalidad de La Higuera lamentaron la muerte de ambos funcionarios, quienes fueron identificados como Rodrigo Garmendia y Catalina Contreras.

Según el diario El Día, Garmendia era kinesiólogo del Departamento Social, y Contreras, abogada e integrante del staff jurídico del municipio.

A raíz de la tragedia, La Higuera decretó tres días de duelo comunal: "Como municipio, nos encontramos profundamente consternados ante esta irreparable pérdida que enluta a sus familias, compañeros de trabajo y a toda nuestra comunidad".

"Durante estos días de duelo, acompañamos con respeto y profundo cariño a sus familias y seres queridos, y abrazamos a toda nuestra comunidad municipal", agregaron por medio de un comunicado en redes sociales.

Otros funcionarios resultaron heridos

Según el citado medio, el accidente también dejó a otros dos funcionarios heridos. Ambos fueron trasladados en primera instancia al Hospital de La Serena y luego a la Clínica Redsalud Elqui.

El director médico de Clínica Redsalud Elqui, Víctor Silveira, informó al diario que los pacientes se encuentran estables, fuera de gravedad y sin compromiso neurológico asociado.