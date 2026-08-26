Tras indignación en redes: Armada argentina corrige video que muestra destructor navegando en Magallanes

26 ag. 2026 - 19:21 hrs.

¿Qué pasó?

La Armada argentina debió corregir un video compartido en redes sociales en donde se mostró un ejercicio en conjunto con Chile en el canal Beagle. En la publicación, se interpretaba que las imágenes del registro correspondían a territorio argentino, lo que generó indignación por parte de usuarios chilenos, ya que muchos de los paisajes eran de nuestro país.

Según el editor del área internacional de Mega, Pablo Cuéllar, el mensaje "estuvo durante largo tiempo puesto en redes sociales, hasta que finalmente se ha rectificado".

¿Qué dijo la Armada argentina?

En su rectificación, el organismo argentino señaló que "el destructor ARA 'Almirante Brown' navegó por los canales fueguinos chilenos rumbo al Ejercicio Multinacional UNITAS LXVII, atravesando uno de los escenarios marítimos más australes y desafiantes".

"Durante su recorrido, la unidad continúa fortaleciendo el adiestramiento de su dotación y reafirmando el compromiso de la Armada Argentina con la cooperación nacional", agregaron.

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La situación revivió una tensión ocurrida esta semana, luego de que el jefe de la Fuerza Aérea Argentina, Gustavo Javier Valverde, mencionara que el Estrecho de Magallanes era parte de su soberanía, lo que provocó una nota de protesta por parte del Gobierno chileno.

El Ministerio de Relaciones Exteriores fue tajante y manifestó que "la soberanía de Chile en el Estrecho de Magallanes es indiscutible y se funda en los tratados de 1881 y de 1984".

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