Cédula de identidad: ¿En qué casos puedo solicitar la reimpresión del documento?

07 oct. 2026 - 18:00 hrs.

La cédula de identidad es un documento fundamental para realizar trámites diarios, realizar pagos o verificar la identidad en Chile. Por esta razón, quedar desprovisto de ella genera complicaciones inmediatas.

Para solucionar estas situaciones sin necesidad de renovar todo el documento desde cero ni cambiar tus datos, existe el trámite de reimpresión de cédula.

¿En qué casos se puede solicitar la reimpresión?

Puedes solicitar un duplicado exacto de tu carnet en las siguientes situaciones:

Robo o hurto del documento.

Extravío o pérdida accidental.

Voluntad propia (por ejemplo, si la cédula se encuentra visiblemente deteriorada o desgastada).

Al realizar este trámite, la fotografía, la información personal y la fecha de vencimiento original de tu última cédula vigente se mantendrán intactas. El único cambio que registrará el nuevo plástico es el número del documento (número de serie), el cual se actualiza por motivos de seguridad.

¿Quiénes pueden realizar este trámite?

La reimpresión no está disponible para todos los usuarios, sino para quienes cumplan con las siguientes condiciones:

Personas de nacionalidad chilena o extranjera.

Ser mayor de 16 años.

Haber obtenido la última cédula de identidad con fecha posterior a septiembre de 2013.

Requisitos y consideraciones importantes

Antes de realizar la solicitud, ten en cuenta las siguientes condiciones fijadas por la autoridad:

Plazo de vigencia : Debes pedir la reimpresión con al menos un mes de anticipación a la fecha de expiración de tu documento actual. Si resta menos de un mes para que venza, deberás solicitar una renovación completa.

: Debes pedir la reimpresión con al menos un mes de anticipación a la fecha de expiración de tu documento actual. Si resta menos de un mes para que venza, deberás solicitar una renovación completa. Sin trámites en curso : No debe existir una solicitud de cédula de identidad en trámite al momento de pedir la reimpresión.

: No debe existir una solicitud de cédula de identidad en trámite al momento de pedir la reimpresión. Sin cambios de datos: Tu nombre, sexo, lugar o fecha de nacimiento no deben haber sufrido ninguna modificación respecto del registro utilizado en la última cédula obtenida. Si cambiaste alguno de estos datos, debes tramitar una nueva cédula.

El trámite tiene un costo de $3.820 para chilenos y de $4.270 para extranjeros.

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