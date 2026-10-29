Descubren al menos 20 mil abejas en edificio en Macul: Explican por qué construyeron las colmenas en las alturas del recinto

29 oct. 2026 - 20:42 hrs.

¿Qué pasó?

Una enorme colmena que se instaló en un edificio de Macul fue retirada por dos apicultores, que trabajaron colgados a más de 40 metros de altura, a la altura del piso 19. Se estima que en el lugar vivían unas 20 mil abejas.

Según relataron los residentes, los insecots llegaron hace dos años y desde entonces se adueñaron de ventanas y balcones.

En ocasiones llegaban grandes enjambres, por lo que los vecinos debían avisarse por WhatsApp para cerrar las ventanas y no circular por los espacios comunes. Además, a diario aparecían reclamos de personas a quienes las abejas entraban a sus departamentos, siendo que algunos residentes son alérgicos.

El retiro de panales desde las alturas

El retiro no era sencillo porque los panales estaban entre los pisos 6 y 19, y las empresas de control de plagas consultadas no trabajaban en altura.

Por eso se contactó a una dupla de expertos que usó equipos de escalada y medidas de seguridad. Hasta el momento encontraron al menos dos panales, de unas 10 mil abejas cada uno.

Los apicultores evitaron usar humo, ya que, según explicaron, no es una buena herramienta, y fueron sacando los panales uno por uno, con cuidado para no molestar a los insectos.

¿Por qué construyeron las colmenas en ese lugar?

Los especialistas explicaron que las abejas buscan lugares protegidos del clima y de los depredadores, y que ese rincón en altura cumplía ambos requisitos.

Agregaron que la variabilidad climática de este año, con lluvias fuera de temporada, desorienta a las colmenas y reduce el néctar disponible.

Paula Bravo, veterinaria de la Universidad de Santiago de Chile (Usach) señaló que "las colmenas las suelen construir en lugares que cumplen con los requisitos necesarios para ellas estar protegidas, fundamentalmente, de las inclemencias climáticas y de sus depredadores".

Los panales fueron trasladados a cajas y luego serán llevados a un resguardo de colmenas en Lampa. Con eso, los vecinos podrán volver a usar sus balcones con tranquilidad.