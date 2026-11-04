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Teletón 2026: Estas son las formas en las que puedes aportar a la campaña solidaria

Un año más, Chile se prepara para una nueva versión de la Teletón, la campaña solidaria que reúne a personas, familias y empresas en torno a la rehabilitación de niños, niñas y jóvenes con discapacidad.

Este 6 y 7 de noviembre, miles de personas se sumarán con su aporte, y existen distintas formas de hacerlo, tanto presenciales como digitales.

Aportar de forma presencial

Durante los dos días de la campaña, quienes prefieran donar en persona pueden acudir a un banco y hacer su aporte directamente. Es una alternativa para quienes no usan canales digitales o quieren entregar su donación en efectivo.

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Aportar con transferencia bancaria

Quienes prefieran hacerlo a distancia pueden realizar el aporte a la cuenta 24.500-03 del Banco de Chile desde cualquier banco. Para una transferencia electrónica, los datos son los que informa la propia Teletón:

  • Destinatario: Fundación Teletón
  • RUT: 71.238.300-3
  • Tipo de cuenta: Cuenta corriente
  • Banco: Banco de Chile
  • N° de cuenta: 24.500-03
  • Correo: miaporte@teleton.cl

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La recomendación antes de donar

Conviene revisar que el número de cuenta y el RUT estén bien ingresados antes de confirmar la transferencia. Además, se recomienda usar solo los canales oficiales de la campaña, para evitar fraudes.

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