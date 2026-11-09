"Mañana me voy": Coqueteo de Camila Nash desatará escena de celos y amenaza de renuncia en "Volverías con tu ex? 2"

09 nov. 2026 - 14:31 hrs.

Esta noche, el capítulo 88 de "Volverías con tu ex? 2" estará marcado por el romance, la sensualidad y un tenso conflicto en la Cabaña de las Tentaciones, donde los participantes celebrarán la conformación de las nuevas duplas del encierro con una fiesta de matrimonio.

La jornada comenzará con una ceremonia de compromiso en la que los hombres entregarán un anillo a sus compañeras para sellar su lealtad dentro y fuera del programa.

Sin embargo, la armonía durará poco tiempo debido a las bromas y rivalidades; entre ellas, los dichos de Kaoto hacia la madre de Estefi al ver la propuesta de Mariano: "Faltó uno para la suegra", comentará en tono de burla.

La propuesta de Camila Nash que desatará el caos

El punto de mayor tensión de la noche se vivirá luego de que Austin Palao se comprometa formalmente con Noelia Márquez. En ese momento, Camila Nash aprovechará la dinámica de trío para lanzar una coqueta propuesta al modelo peruano que descolocará a todos los presentes.

"Creo que eres el hombre que me daría la seguridad para poder demostrar mi ternura, mi vulnerabilidad y mi amor. Puedo ser esa pizca de locura que te hace falta, prometo siempre respetarte y serte leal, ¿te gustaría tener ese compromiso conmigo?", le dirá Nash cara a cara.

"Mañana me voy": Noelia al borde de la renuncia

Para sorpresa de su pareja, Austin aceptará la proposición de Camila sin dudarlo, desatando la furia inmediata de Noelia. Decepcionada por la actitud del peruano, la participante no lo pensará dos veces, lanzará el anillo de compromiso al suelo y se excluirá del grupo visiblemente afectada.

Tras la violenta discusión provocada por el coqueteo, Noelia se desahogará con sus compañeros y dejará en el aire su continuidad en el encierro tras lanzar un categórico aviso: "Mañana me voy", dejando en duda si concretará su salida definitiva del reality.