Sobrevivió a dos inyecciones letales: Christa Pike recupera la conciencia y vuelve a hablar

06 oct. 2026 - 19:00 hrs.

Christa Pike, la mujer condenada a muerte que sobrevivió la semana pasada a un intento de ejecución mediante inyección letal en Tennessee, Estados Unidos, recuperó la conciencia y puede hablar, según informó este martes su defensa.

A seis días del procedimiento, sus abogados señalaron que la mujer continúa recibiendo atención médica crítica y que su recuperación se ha producido pese a la gravedad de su estado.

“Contra todo pronóstico, Christa Pike está consciente, hablando y continúa recibiendo atención médica crítica”, señalaron sus abogados Randy Spivey, Kelly Gleason, Stephen Ferrell y Luke Ihnen.

La fallida ejecución en Tennessee

El intento de ejecución ocurrió el pasado 30 de septiembre, cuando las autoridades penitenciarias de Tennessee administraron a Pike dos rondas de pentobarbital, como parte del procedimiento de inyección letal.

Sin embargo, el procedimiento no logró causarle la muerte y la mujer tuvo que ser trasladada de urgencia a un hospital.

Dos días después del intento, su defensa había informado que Pike permanecía inconsciente mientras los médicos trabajaban para eliminar el fármaco de su organismo. Según habían señalado entonces sus abogados, ambos brazos presentaban hinchazón, quemaduras y ampollas.

Defensa advierte por graves daños en sus brazos

La defensa informó ahora que Pike permanece bajo cuidados médicos y que sufrió graves lesiones en sus brazos como consecuencia del procedimiento.

“Su recuperación no tiene precedentes médicos. Su pronóstico sigue sin estar claro, pero, como mínimo, esperamos una larga recuperación”, afirmaron los abogados.

La defensa no entregó mayores detalles sobre la evolución médica de la mujer, aunque confirmó que ya está consciente y puede comunicarse.

Pike fue condenada por un asesinato ocurrido en 1995

Christa Pike fue condenada a muerte por la tortura y el asesinato de Colleen Slemmer, ocurrido en Knoxville, Tennessee, en 1995. El caso vuelve ahora a los tribunales luego del fallido procedimiento de ejecución.

Para este miércoles está programada una audiencia judicial solicitada por la defensa, que busca que el Estado preserve las evidencias relacionadas con lo ocurrido durante el intento de ejecución.

El fallido procedimiento también provocó consecuencias al interior del sistema penitenciario de Tennessee. Tras lo ocurrido, el comisionado del Departamento de Correcciones del estado presentó su renuncia.

Además, el gobernador de Tennessee, Bill Lee, ordenó una revisión independiente para determinar qué falló durante el procedimiento que debía terminar con la ejecución de Pike.

Mientras tanto, la defensa continúa siguiendo la evolución médica de la condenada, cuyo estado permanece bajo observación y con un pronóstico que, según sus abogados, todavía es incierto.