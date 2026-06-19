Temblor sacude la zona central del país: Revisa la magnitud del movimiento telúrico

19 jun. 2026 - 21:38 hrs.

¿Qué pasó?

Durante la noche de este viernes 19 de junio a las 21:32 horas, un temblor de magnitud preliminar 4.2 se registró en la zona central del país, según informó el Centro Sismológico de la Universidad de Chile.

¿Dónde fue el epicentro?

De acuerdo a los datos entregados por el organismo, el epicentro del temblor se ubicó 29 km al suroeste de Los Andes, en la región de Valparaíso. El movimiento telúrico tuvo una profundidad de 70 km.

Por el momento, Senapred no ha reportado daños a personas, estructuras o alteraciones de servicios básicos como resultado del temblor.

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