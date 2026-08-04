Vozinha presentado en Colo Colo: "Es un orgullo estar en un equipo tan grande"

04 ag. 2026 - 15:26 hrs.

El arquero revelación del Mundial, Vozinha, fue presentado oficialmente este martes como nuevo refuerzo de Colo Colo en su primera conferencia de prensa.

En sus primeras declaraciones como jugador albo, el seleccionado de Cabo Verde se refirió a su llegada a Chile, explicó por qué eligió vestir la camiseta del Cacique, habló sobre la presión de defender al club más popular del país y también adelantó sus objetivos deportivos.

El guardameta no ocultó su entusiasmo por este nuevo desafío y aseguró que siempre tuvo claro que quería llegar a Macul.

"Colo Colo es un club grande y con mucha historia"

"Es un orgullo estar en un equipo tan grande y competitivo. Soy muy feliz de estar en Chile", comenzó señalando.

Además, recordó la histórica participación de Cabo Verde en el Mundial, experiencia que calificó como el cumplimiento de un sueño. "Para Cabo Verde, el Mundial fue algo muy grande. Competimos con los mejores, dejamos todo para representar a nuestro país de la mejor forma. Fue algo que soñé de niño", afirmó.

Respecto a su decisión de fichar por Colo Colo, Vozinha fue categórico y explicó que nunca dudó cuando apareció la opción.

"La decisión fue muy clara. Soy jugador de equipo grande, apareció Colo-Colo, el más grande de Chile y no dudé. Quería jugar en un equipo competitivo", sostuvo. También reconoció el cariño que recibió desde su arribo al país. "Colo-Colo es un club grande y con mucha historia, no esperaba tanta gente en el recibimiento. Estoy feliz y agradecido por todos los que estuvieron en el aeropuerto", comentó.

Elogió a Arturo Vidal

Uno de los temas que marcó la conferencia fue su primer contacto con el plantel, especialmente con Arturo Vidal. El portero destacó la forma en que fue recibido por el volante y por el resto de sus nuevos compañeros.

"Arturo Vidal no necesita presentación, es un futbolista de talla mundial. Jugó en grandes clubes y me recibió muy bien, muestra su grandeza como jugador", expresó. Además, agregó que "Fui bien recibido por el grupo, me sentí en casa, todos mis compañeros fueron buenos conmigo. Soy una persona de grupo, quiero ser cada día mejor".

Vozinha también abordó la competencia por el puesto y dejó claro que su intención es ganarse un lugar en el equipo con trabajo.

"Estoy acá para trabajar. El entrenador decidirá quién juega. Espero seguir compitiendo y estar para ese partido tan importante (Superclásico)", manifestó. Sobre su conversación con el técnico Fernando Ortiz, explicó que "Conversé con Fernando Ortiz (entrenador), fue una conversación muy tranquila. Hay porteros de mucha calidad y voy a trabajar para demostrar lo que soy".

Vozinha y su competencia por defender al Cacique

El arquero también se refirió a la presión que implica defender el arco de Colo Colo y aseguró que la exigencia forma parte de su carrera. "No hay presión en el fútbol. La afición siempre quiere lo mejor, trabajaremos día a día para estar bien, quiero trabajar y ayudar al club en sus objetivos", afirmó.

Además, reveló que su incorporación al club sufrió una demora debido a asuntos personales que debió resolver antes de viajar a Chile. "Demoré en llegar a Chile. Tenía que resolver unas cosas personales. Le agradezco al presidente por la paciencia. Siempre soñé en jugar en un equipo grande", señaló.

Pensando en el futuro, Vozinha dejó en claro cuáles son sus aspiraciones con el Cacique. "Voy a mojar esta camiseta. Trabajaré al máximo, lo más fuerte que pueda. El trabajo dignifica a las personas, a todas", aseguró. Asimismo, reconoció que disputar torneos internacionales es uno de sus grandes sueños.

"Jugar Champions League o Libertadores es un sueño para todos los niños o jugadores y espero que consigamos el objetivo de Colo Colo y en la próxima temporada representar a Chile de la mejor manera posible", cerró.

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