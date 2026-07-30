Abren sumario por cobertura de cirugías de esposa del general Araya: Las habría hecho por reconstructivas y eran estéticas

30 jul. 2026 - 14:14 hrs.

¿Qué pasó?

Las cirugías realizadas por Janet Morales, esposa del general director de Carabineros, Marcelo Araya, quedaron bajo revisión interna. Un sumario busca determinar cómo fueron financiadas distintas intervenciones que recibió en los últimos años y si alguna de ellas fue cubierta por el sistema de salud de Dipreca.

La investigación comenzó luego de antecedentes publicados por El Mostrador sobre diferentes procedimientos médicos realizados por Morales. Entre las fechas mencionadas aparecen marzo de 2023 y marzo, julio y noviembre de 2025.

El sumario

Uno de los puntos que deberá esclarecer el sumario es si las intervenciones fueron pagadas de manera particular o si se utilizaron recursos de Dipreca. También se busca determinar si los procedimientos correspondían a prestaciones reconstructivas cubiertas por el sistema o si, eventualmente, se les dio esa calificación para acceder a financiamiento.

Entre las intervenciones mencionadas figuran una abdominoplastia y un procedimiento destinado a corregir cicatrices de operaciones anteriores. También existen antecedentes que apuntan a eventuales situaciones relacionadas con saltarse listas de espera, lo que deberá ser revisado durante la investigación.

Arrau pidió esperar las conclusiones

El ministro de Seguridad Pública, Martín Arrau, fue consultado por el caso y respondió: “Con el general director Marcelo Araya converso todos los días, varias veces al día, igual que con el director de la Policía de Investigaciones, con el director de Gendarmería, pero usted entenderá que hay que ser muy cuidadoso cuando se habla de antecedentes médicos de las personas. Eso está protegido por ley”.

“Entiendo que hay un sumario, una investigación, habrá que esperar el resultado de ello. Pero efectivamente son procesos médicos de personas que se realizan en establecimientos de salud a los cuales tienen acceso, y, por lo tanto, no corresponde que yo me refiera a ello”, afirmó.

Hasta ahora, Carabineros y el general director Marcelo Araya no han entregado declaraciones sobre el caso.

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