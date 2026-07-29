"Ahora seremos tres...": Ignacio Socías anuncia que se convertirá en padre por primera vez y las redes explotan

29 jul. 2026 - 19:35 hrs.

El comediante Ignacio Socías anunció este miércoles que se convertirá en padre por primera vez junto a su esposa, María, y las redes explotaron con mensajes de felicitaciones.

La noticia la dio a conocer este miércoles en su cuenta de Instagram, en donde publicó algunas fotografías junto a su pareja. En ellas, sostienen una ecografía con la imagen de Cara de Papa, el icónico personaje de Toy Story.

"Ahora seremos tres cara de papa", escribió Socías en la publicación, desatando una ola de comentarios de cariño y buenos deseos por parte de seguidores, amigos y colegas del mundo de la comedia.

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"Voy a ser papá, llegó el día"

Poco después de revelar la noticia en redes sociales, el también guionista aprovechó el espacio en su podcast Media Semana, conducido junto a Pau San Martín, para conversar sobre su futuro como padre.

"Querido público, María está embarazada, voy a ser papá. Llegó el día", dijo, recibiendo un aplauso de su equipo. "Le mando un beso a mi amor que me está viendo en este momento", agregó.

En la instancia, explicó por qué había decidido mantenerlo en secreto hasta ahora: "Uno nunca lo cuenta hasta avanzado el proceso, porque hay un montón de vicisitudes y cosas que van pasando", comentó.

Instagram

"Bienvenido al club"

Como era de esperarse, la publicación de Socias se llenó de mensajes de reconocidos comediantes y seguidores, quienes lo felicitaron por esta nueva etapa.

"Felicitaciones, amigo mío. Será un gran papá que, por alguna razón, lleva con el look de papá toda la vida", le escribió Luis Slimming.

"Felicitaciones, Ignacio, y cariños a María. Bienvenido al club de los papitos, yo sé que te va a gustar", le comentó Fabrizio Copano.

Lucho Miranda fue otro de los comediantes que se manifestó: "¡¡Felicidades a ambos!! Habrá una pequeña Rhea o un pequeño The Rock". Mientras que Edo Caroe le escribió: ¡¡Wooo, qué alegría!! ¡Felicidades!".