Registro muestra momento en que parte de cerro se desploma en Valparaíso: Mujer se salvó por pocos segundos

29 jul. 2026 - 18:40 hrs.

¿Qué pasó?

El registro de una cámara de seguridad muestra el momento exacto en que se produjo el derrumbe en el Cerro Yungay de Valparaíso este miércoles.

El episodio dejó un automóvil sepultado bajo los escombros.

La afectada, Constanza, relató lo ocurrido a Meganoticias: "Yo pensé (...) incluso que andaba algún gato en las latas y yo estaba asomada en la ventana cuando todo esto cae". Según contó, instantes antes había visto pasar a su prima por el lugar donde luego se produjo el desprendimiento.

Vivienda con estructura debilitada

La propia Constanza describió el estado de la cocina, la zona más expuesta al derrumbe: "El piso está como hueco (...) y la humedad, si incluso ahí, debajo de la escalera, está todo húmedo".

El derrumbe afectó directamente a una casa que se divide en varias viviendas y donde habitan entre 10 y 11 personas, incluidos varios niños. La construcción se sostiene sobre pilares, estructura típica de las laderas de los cerros porteños, los que habrían quedado debilitados tras las últimas lluvias.

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