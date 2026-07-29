Cuatro mujeres acusan a Jared Leto de conducta sexual delictiva cuando eran adolescentes

29 jul. 2026 - 16:32 hrs.

Cuatro mujeres acusaron al actor ganador del Oscar y líder de Thirty Seconds to Mars, Jared Leto, de haber cometido presuntos delitos sexuales cuando ellas eran adolescentes.

Los testimonios forman parte del documental de la BBC, Jared Leto: Hollywood's Dark Secret, en el que un total de diez mujeres relatan encuentros con el artista ocurridos entre 2002 y 2016.

Según la investigación de la BBC, una de las denunciantes asegura que fue agredida sexualmente en el baño de un motel cuando tenía 17 años.

Las declaraciones de las denunciantes

"Durante casi toda mi vida había pensado que lo que pasó fue porque era una chica tonta… y por eso me pasó esa cosa tan mala", afirmó Isabel (nombre ficticio), quien sostiene que el hecho ocurrió en 2002.

Otra mujer, identificada como Alex, aseguró al medio británico que conoció a Leto cuando tenía 19 años y que terminó sola con él en una habitación de hotel.

"Me di cuenta de que no estaba a salvo", relató a la BBC, luego de que el actor presuntamente le dijera que, si se quedaba a dormir, despertaría "con un pene en el culo". "El asistente sabía qué decir para atraerme a esa habitación de hotel", agregó.

Una tercera denunciante, llamada Clara, afirmó a la BBC que mantuvo relaciones sexuales con Leto cuando tenía 17 años, en California, donde la edad de consentimiento es de 18 años.

"Fue solo con el paso del tiempo que me di cuenta cada vez más de lo aterrador que era realmente", declaró. También aseguró que el actor minimizó una conversación sobre la edad de consentimiento: "Simplemente le restó importancia, como si no le preocupara demasiado".

La cuarta mujer, Etta, sostuvo que comenzó a recibir llamadas telefónicas de contenido sexual cuando tenía 16 años. "Muy rápidamente, la conversación telefónica derivó en algo sexual", afirmó a la BBC, asegurando que Leto le hacía preguntas explícitas e incluso "al menos una vez mencionó que deberíamos tener relaciones sexuales".

También dijo que más tarde recibió un acuerdo de confidencialidad para impedir que hablara sobre su relación con el actor, pero decidió no firmarlo.

La investigación también recoge el testimonio de dos exintegrantes del equipo de Thirty Seconds to Mars, quienes aseguraron que el entorno del músico veía con preocupación su cercanía con adolescentes.

"Creo que todos pensábamos que la diferencia de edad era demasiado grande", afirmó uno de ellos a la BBC.

Jared Leto no ha respondido a las acusaciones

La cadena británica señaló que corroboró parte de los relatos con familiares y amigos de las denunciantes, además de revisar fotografías, mensajes y otros registros que respaldarían sus versiones.

Asimismo, recordó que en 2025 la DJ Allie Teilz acusó públicamente a Leto de haberla agredido cuando tenía 17 años y que, anteriormente, otras nueve mujeres lo denunciaron por conducta sexual inapropiada en un reportaje de Air Mail, acusaciones que el actor negó.

Hasta ahora, Jared Leto no ha respondido a los nuevos señalamientos formulados por la BBC, pese a los reiterados intentos del medio por obtener su versión.

Actualmente, el actor de 54 años continúa desarrollando su carrera en el cine y prepara una nueva gira con Thirty Seconds to Mars.