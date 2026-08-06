Video | Así fue la caótica salida de Joaquín Lavín León de Capitán Yáber tras dejar la prisión preventiva

06 ag. 2026 - 17:56 hrs.

¿Qué pasó?

Joaquín Lavín León abandonó este jueves el Anexo Penitenciario Capitán Yáber en medio de una caótica salida, marcada por la presencia de adherentes, familiares y una gran cantidad de periodistas que se agolparon para registrar el momento.

El exdiputado de la UDI dejó el recinto luego de que la Corte de Apelaciones de Santiago revocara la prisión preventiva que cumplía desde mayo.

Optó por guardar silencio

A su salida, Lavín León decidió no entregar declaraciones mientras intentaba avanzar entre cámaras, micrófonos y personas que llegaron hasta el recinto penitenciario, en una escena marcada por la llegada de su esposa, la exalcaldesa de Maipú Cathy Barriga, conduciendo un automóvil que lo estaba esperando.

Durante esta jornada, la Segunda Sala del tribunal de alzada reemplazó la medida cautelar por arresto domiciliario total, permitiendo que Lavín León abandonara Capitán Yáber tras permanecer cerca de tres meses privado de libertad por la investigación en su contra por presuntos delitos de fraude al fisco y otras infracciones electorales.

El fallo, adoptado de manera dividida por la Segunda Sala —presidida por el ministro Juan Cristóbal Mera—, sostuvo que el mero transcurso del tiempo constituye un nuevo antecedente suficiente para estimar innecesario mantener a Lavín León privado de libertad, revocando así la resolución del tribunal de primera instancia.