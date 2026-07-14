¿Cuánto cuesta un generador eléctrico en Chile? Estos son los precios según el tipo de equipo

14 jul. 2026 - 12:48 hrs.

Los cortes de luz provocados por temporales o emergencias han llevado a que muchas personas busquen alternativas para mantener el suministro eléctrico en sus hogares. Una de las opciones más utilizadas son los generadores eléctricos, equipos que permiten alimentar distintos artefactos cuando se interrumpe el servicio.

Sin embargo, antes de comprar uno, es importante conocer cuánto cuestan y qué tipo de generador se adapta mejor a las necesidades de cada hogar, ya que los valores pueden variar considerablemente según su potencia y capacidad.

¿Cuánto cuesta un generador eléctrico?

En el mercado chileno existen alternativas para distintos presupuestos. De manera referencial, estos son algunos rangos de precios:

Generadores portátiles de baja potencia (700 a 2.000 watts): desde $180.000 hasta $400.000.

Generadores de potencia media (2.000 a 5.000 watts): entre $400.000 y $900.000.

(2.000 a 5.000 watts): entre $400.000 y $900.000. Generadores de alta potencia (sobre 5.000 watts): pueden superar el millón de pesos, llegando incluso a los $3 millones en modelos de uso residencial o semiprofesional.

El precio dependerá de factores como la marca, el tipo de combustible (gasolina, diésel o gas), la autonomía, el nivel de ruido y si cuenta con tecnología inverter, que entrega una energía más estable para equipos electrónicos.

¿Qué potencia necesito para mi hogar?

La elección del generador dependerá de los equipos que se quieran mantener funcionando durante un corte de energía.

Por ejemplo:

Para alimentar algunas luces, un refrigerador y cargar celulares puede ser suficiente un equipo de entre 2.000 y 3.000 watts.

puede ser suficiente un equipo de entre 2.000 y 3.000 watts. Si además se busca mantener funcionando electrodomésticos como una lavadora, microondas o bomba de agua, será necesario un generador de mayor potencia.

Antes de comprar, se recomienda sumar el consumo de los aparatos que se utilizarán simultáneamente para elegir un equipo con la capacidad adecuada.

Recomendaciones para un uso seguro

Los especialistas recomiendan nunca utilizar un generador eléctrico dentro de la vivienda, en garajes cerrados o espacios sin ventilación, ya que estos equipos emiten monóxido de carbono, un gas altamente peligroso.

Asimismo, el generador debe instalarse en un lugar seco, protegido de la lluvia y conectado siguiendo las instrucciones del fabricante.

En caso de querer alimentar directamente la instalación eléctrica del hogar, se recomienda realizar la conexión mediante un sistema adecuado y con apoyo de un electricista autorizado para evitar riesgos.