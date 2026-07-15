No solo será la lluvia: Alertan por tres fenómenos simultáneos que podrían agravar el temporal en el litoral

15 jul. 2026 - 16:32 hrs.

¿Qué pasó?

La llegada de un intenso sistema frontal mantiene en alerta a gran parte del país por sus posibles consecuencias. Y es que especialistas advierten que el riesgo no se limita a las lluvias, ya que en la zona costera podrían coincidir tres fenómenos que aumentarían el impacto.

¿Cuáles son los tres fenómenos que afectarán al litoral?

Desde el Centro UC Observatorio de la Costa explicaron que el evento combinará tres fenómenos:

Precipitaciones extremas: Serán provocadas por un río atmosférico de categoría 5 que aumentará los caudales de ríos y esteros.

Serán provocadas por un que aumentará los caudales de ríos y esteros. Marejadas anormales: Generadas por el fuerte viento.

Generadas por el fuerte viento. Mareas de sicigia: También llamadas "mareas vivas", ocurren cuando el Sol, la Tierra y la Luna se alinean y la pleamar es más alta que el promedio.

Desde el instituto advierten que estos tres eventos actúan sobre zonas costeras altamente urbanizadas y playas erosionadas, lo que aumenta el riesgo de efectos adversos.

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Posibles consecuencias

Los expertos alertaron sobre la posibilidad de remociones en masa y socavones en zonas con pendientes pronunciadas, como los cerros de Valparaíso, Viña del Mar y las dunas de Concón. También, se pueden registrar anegamientos en sectores bajos y cambios acelerados en la forma de las playas.

"En la costa ocurren distintos procesos al mismo tiempo durante un sistema frontal. No solo debemos preocuparnos por la lluvia, sino también por el comportamiento del mar".

Carolina Martínez, directora del Centro UC Observatorio de la Costa y académica del Instituto de Geografía UC, explica que "los efectos que todo esto puede tener sobre las personas, la infraestructura y los ecosistemas costeros son muy variados" y recalca que esta combinación de fenómenos "puede generar graves daños".

Desde el Observatorio agregan que uno de los puntos que requiere especial atención son las desembocaduras de esteros y humedales costeros. El aumento del caudal puede provocar la apertura natural de las barras de arena o motivar intervenciones para facilitar el drenaje.

La académica explica que estas aperturas deben evaluarse cuidadosamente, ya que modificar artificialmente una barra sin protocolos ambientales puede generar impactos importantes sobre ecosistemas altamente dinámicos.

Finalmente, desde el instituto hacen un llamado a la ciudadanía a mantenerse informada sobre las alertas emitidas por las autoridades y, por sobre todo, al autocuidado: evitar acercarse a playas, costaneras, roqueríos, desembocaduras y sectores de rompiente durante el sistema frontal.

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