Siete personas mueren en accidente de helicóptero en medio de combate a incendios forestales en Argentina

29 jul. 2026 - 20:45 hrs.

¿Qué pasó?

Siete personas murieron este miércoles en Argentina al estrellarse el helicóptero en el que viajaban para colaborar en el combate de incendios forestales.

La aeronave, un Bell 412, se accidentó en la provincia de San Juan, mientras participaba de una capacitación para brigadistas y antes de trasladarse a la zona de Chilecito, cerca de la frontera con nuestro país, donde se combaten incendios forestales desde el lunes.

El gobernador de San Juan, Marcelo Orrego, confirmó por la tarde el accidente, en el que "perdieron la vida siete personas", entre ellas, personal de bomberos, de la policía y de protección civil, dijo en X.

Antecedentes del siniestro

El contacto con el helicóptero se había perdido por la mañana en las inmediaciones del parque de Ischigualasto, a unos 1.200 km de Buenos Aires, según la Agencia Federal de Emergencias (AFE).

Posteriormente, otra aeronave localizó el lugar del impacto y dio aviso a las autoridades, señaló la AFE, que investiga las causas del siniestro.

La AFE detalló que entre las víctimas hay dos integrantes de dicha agencia, el piloto del helicóptero, el jefe de Bomberos provincial y su segundo, el director de Protección Civil distrital y el subjefe de la Policía de San Juan.

Incendios en Argentina

La Rioja, una provincia semiárida del noroeste argentino, combate varios focos de incendio en áreas montañosas que ya han afectado unas 200 hectáreas, según estimaciones preliminares de bomberos locales a la AFP.

El secretario provincial de Medio Ambiente de La Rioja, Santiago Azulay, indicó en LN+ que el miércoles que había presentado una denuncia por "presunta intencionalidad" en el origen de los fuegos.

En el verano de 2026, más de 60.000 hectáreas fueron arrasadas por incendios forestales en la Patagonia argentina, 2.000 km al sur de La Rioja, según un informe de Greenpeace.