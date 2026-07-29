Crece venta de vehículos usados: Estas son las marcas y modelos que más buscados por los chilenos en lo que va del 2026

29 jul. 2026 - 21:45 hrs.

¿Qué pasó?

El mercado de autos usados está evidenciando un creciente dinamismo.

Según las últimas cifras entregadas por la Cámara de Comercio Automotriz (Cavem), el sector exhibe un histórico primer semestre, superando por tercera vez las 550 mil transferencias de vehículos entre enero y junio.

En esa misma línea, más de 1.700 personas buscan diariamente un vehículo usado en internet, según un análisis de la plataforma Yapo.cl.

Las tendencias del primer semestre

“Los números de Cavem confirman la solidez del sector en esta primera mitad del año. En sintonía con esto, en el ámbito digital vemos cómo esta demanda se traduce en oportunidades reales de negocio”, señaló el Team Leader automotriz de Yapo.cl, Sebastián Bunster.

El informe de Yapo proporciona detalles sobre las preferencias de marcas, modelos y regiones que están marcando tendencia en el sector:

Marcas y modelos líderes : Chevrolet es la marca que lidera con un 9% de las búsquedas totales de la plataforma, seguida por Toyota, Hyundai y Suzuki con un 8% cada una. Entre los modelos más buscados destacan Toyota Hilux, Chevrolet Sail, Hyundai Tucson, Kia Morning y Toyota RAV4.

: Chevrolet es la marca que lidera con un 9% de las búsquedas totales de la plataforma, seguida por Toyota, Hyundai y Suzuki con un 8% cada una. Entre los modelos más buscados destacan Toyota Hilux, Chevrolet Sail, Hyundai Tucson, Kia Morning y Toyota RAV4. Segmentos en alza: el informe de Cavem posiciona a las camionetas como el segmento de mayor crecimiento en el mercado nacional con un 11,1%, lo cual se replica en la plataforma con el predominio de la Hilux en las búsquedas de Yapo.

el informe de Cavem posiciona a las camionetas como el segmento de mayor crecimiento en el mercado nacional con un 11,1%, lo cual se replica en la plataforma con el predominio de la Hilux en las búsquedas de Yapo. Distribución geográfica: la Región Metropolitana concentra el 47% de la demanda, seguida por Los Lagos (7%) y Coquimbo (6,7%). Santiago encabeza las comunas con mayor interés (5%), junto a Temuco (4,8%) y Puerto Montt (4,6%).

Con 120 mil visitas diarias solo en la categoría automotriz, la plataforma funciona como termómetro de un mercado que, según Cavem, exhibe niveles de actividad histórica.

La combinación de alta oferta, demanda sostenida y alcance nacional refuerza el rol de los marketplaces digitales en la transformación de hábitos de consumo de los chilenos.