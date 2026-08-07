Muere joven que participó del "Club de la Pelea" en Osorno: Imputado será reformalizado tras el fallecimiento

07 ag. 2026 - 11:23 hrs.

¿Qué pasó?

Durante la tarde del jueves pasado, se informó el fallecimiento de Bastián Uribe Silva, joven de 28 años que permanecía internado en el Hospital Base de Osorno luego de participar en una pelea clandestina realizada el pasado domingo en un local comercial de la mencionada ciudad.

"El Club de la Pelea" de Osorno

La Fiscalía había formalizado al imputado detenido por los hechos ocurridos en el Pap Restaurant La Combi, lugar donde, según explicó la fiscal jefe de Osorno, María Angélica de Miguel, "se realizaban peleas clandestinas llamadas por redes sociales, en las cuales participaron dos jóvenes".

Quienes asistían a estas convocatorias denominaban la actividad como "El Club de la Pelea", haciendo referencia a la película protagonizada por Edward Norton y Brad Pitt.

La persecutora detalló que el imputado y la víctima participaron de la pelea, tras la cual el joven "resultó con lesiones de extrema gravedad y tuvo que ser internado en el Hospital Base de la ciudad de Osorno, permaneciendo con riesgo vital".

Fiscalía explicó por qué inicialmente se formalizó por lesiones graves gravísimas

Respecto de la formalización realizada durante la mañana del jueves, la fiscal María Angélica de Miguel explicó que el imputado fue formalizado por el delito de lesiones graves gravísimas.

"Durante la investigación se pudo determinar, a través de las partes médicas, que este joven padecía de patologías preexistentes, las cuales obviamente se agudizaron con el esfuerzo fisiológico que tuvo al participar en esta pelea y además por los golpes recibidos por parte del imputado", señaló.

Tras la audiencia, el tribunal decretó para el imputado las medidas cautelares de arresto domiciliario parcial nocturno, firma mensual, arraigo nacional y otras medidas cautelares, además de fijar un plazo de 120 días para la investigación.

Fiscalía confirmó que reformalizará al imputado

Horas después de la formalización, el Ministerio Público informó el fallecimiento de la víctima, lo que cambiará el curso de la investigación.

La fiscal María Agélica de Miguel indicó que "la Fiscalía Local de Osorno seguirá investigando estos hechos ocurridos en ese local comercial tras esta pelea citada por redes sociales y, obviamente, implicará, ante las noticias que hemos tenido durante esta tarde (muerte del joven), una reformalización de los hechos respecto del imputado".