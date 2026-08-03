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EXCLUSIVO | ¿Dónde está el límite de la defensa? El caso que complica al abogado de Monsalve

03 ag. 2026 - 23:35 hrs. | Act. 04 ag. 2026 - 11:38 hrs.

Nuevos antecedentes revelan mensajes, documentos y contactos investigados por Fiscalía entre un ciudadano uruguayo prófugo y el entorno de la defensa de Manuel Monsalve, en una causa que suma nuevas diligencias.

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