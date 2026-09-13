Te Deum Evangélico 2026: Estos son los cortes y desvíos de tránsito de este domingo

13 sept. 2026 - 09:12 hrs.

¿Qué pasó?

Este domingo 13 de septiembre se realiza el Te Deum Evangélico 2026 en la Catedral Evangélica de Chile, ubicada en la comuna de Estación Central, por lo que se implementó un plan especial de tránsito en el sector.

Las modificaciones comenzaron a partir de las 08:00 horas y contemplan desvíos para vehículos particulares y transporte público, principalmente en el tramo de la Alameda.

Quienes circulen por Avenida Libertador Bernardo O'Higgins hacia el poniente deberán desviarse por avenida Víctor Jara y luego continuar por General Velásquez hacia el sur, para posteriormente retomar la Alameda.

En tanto, los automovilistas que se desplacen por Avenida Libertador Bernardo O'Higgins hacia el oriente deberán tomar avenida Padre Alberto Hurtado hacia el sur, continuar por avenida Arica hacia el oriente y luego seguir por Blanco Encalada.

Además, quienes circulen por Obispo Umaña hacia el norte deberán desviarse por avenida 5 de Abril en dirección al oriente.

En cuanto al transporte público, los servicios 106, 210, 385, 401, 405, 510 y 516 tendrán modificaciones producto de los cortes de tránsito. Además, los recorridos 419 y 423 tendrán retornos anticipados por el eje de General Amengual.

Los cambios de tránsito se mantendrán durante la jornada, por lo que se recomienda a quienes deban desplazarse por el sector considerar las rutas alternativas y planificar sus viajes con anticipación.

🚨Este domingo, se desarrollará el Tedeum Evangélico en la Catedral Evangélica de Chile en la comuna de Estación Central, para lo cual se efectuará desvíos de vehículos particulares y transporte público. Anticipa tu viaje y utiliza vías alternativas. 🚨 #CarabinerosDelCentenario pic.twitter.com/bXmTUElPl6 — Carabineros Tránsito (@CarabTransito) September 10, 2026

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