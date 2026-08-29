"Nos salvamos del incendio, ahora no hubo caso": Mujer lamenta daños en su casa tras paso de "vientos tornádicos" en Campanario

29 ag. 2026 - 09:47 hrs.

¿Qué pasó?

La mañana de este sábado, Meganoticias Siempre Juntos conversó con Paola Navarro, mujer cuya familia resultó afectada por los "vientos con características tornádicas" en la localidad de Campanario, de la comuna de Yungay.

"Nos salvamos del incendio, ahora no hubo caso"

La mujer explicó que el presunto "tornado" afectó a la casa de campo de sus suegros y que, debido a la mala comunicación en la zona, se enteraron a eso de la medianoche, pese a que el fenómeno ocurrió unas tres horas antes.

"En la casa de nosotros voló el techo principal, el techo del tejo, el techo como de la logia, puede decirse (...) Las latas quedaron todas repartidas", relató sobre las afectaciones en la vivienda.

Sin embargo, su casa no fue la única afectada, ya que el fuerte viento "voló techos, de todo en el sector, alumbrado (...) Hay un vecino que perdió gran parte de su techo".

Paola explicó que su suegro viajó inmediatamente desde Talcahuano hacia la casa de campo y que esta mañana su esposo también se trasladará al lugar porque "igual quedó la embarrada adentro de la casa".

La mujer explicó que sus vecinos los alertaron por el WhatsApp comunitario de la parcelación, quienes le dijeron que el fenómeno "fue muy rápido, que pasó, voló todo y se fue".

"Varios vecinos (quedaron) con panderetas en el suelo, las rejas todas cortadas, pero gracias a Dios nadie salió dañado, en el sentido personal", contó aliviada en su contacto durante la emisión de la "Comunidad Megatiempo".

Finalmente, Paola reiteró que el fenómeno "fue muy breve, pero pasó justo por todas las casas", lamentando que "en el verano nos salvamos del incendio, ahora no hubo caso con el viento".

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