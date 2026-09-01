Temblor se registra en la zona norte del país: Revisa de cuánto fue la maagnitud
- Por Vicente Guzmán
¿Qué pasó?
La madrugada de este martes 1 de septiembre se registró un sismo de magnitud 3.9 a las 2:32 horas en la zona norte del país, según informó el Centro Sismológico de la Universidad de Chile.Ir a la siguiente nota
¿Dónde fue el epicentro?
De acuerdo a los datos entregados por el organismo, el epicentro del temblor se ubicó a 34 km al suroeste de Punta de Choros en la región de Coquimbo, con una profundidad de 24 km.
Por el momento, Senapred no ha reportado daños a personas, estructuras o alteraciones de servicios básicos como resultado del temblor.