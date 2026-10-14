Netflix despide a mil trabajadores: Recorte del 6% de su plantilla es el mayor desde 2022

14 oct. 2026 - 15:32 hrs.

Netflix anunció el despido de aproximadamente mil trabajadores, en una decisión que representa cerca del 6% de su plantilla a nivel mundial. La medida forma parte de una serie de cambios organizacionales impulsados por la compañía de streaming y constituye su mayor recorte de personal desde 2022.

La decisión fue comunicada a los trabajadores este miércoles por los codirectores ejecutivos de la empresa, Ted Sarandos y Greg Peters, quienes explicaron que la reestructuración tendrá efectos en distintos equipos de la organización.

Los despidos se producen en un escenario de fuerte competencia por la atención de los usuarios, en un mercado en el que Netflix enfrenta a otras plataformas digitales y compañías tradicionales del entretenimiento.

Netflix explica los motivos de los despidos

Según informó el medio estadounidense Variety, que tuvo acceso al comunicado interno enviado a los trabajadores, la mayor parte de los despidos afectará a los equipos de producto, tecnología, asuntos legales y recursos humanos.

En el documento, Sarandos y Peters explicaron las razones detrás de la decisión: “Nuestra misión —entretener al mundo— es ambiciosa, y cumplirla requiere que seamos disciplinados respecto de dónde priorizamos a nuestro personal y nuestros recursos”.

Los ejecutivos también abordaron el impacto de la medida en los trabajadores que dejarán la compañía. “Nuestra principal prioridad hoy es apoyar a quienes dejarán Netflix”, señalaron en el comunicado. Además, indicaron que el proceso variará según el país y que los responsables de cada área se comunicarán con los empleados afectados.

El mayor recorte de personal desde 2022

Con aproximadamente 1.000 puestos de trabajo eliminados, la medida representa una de las mayores reducciones de personal de Netflix en los últimos años. La compañía contaba con cerca de 16.000 trabajadores a tiempo completo al cierre de 2025, de acuerdo con los antecedentes publicados sobre la empresa.

Pese a los despidos, los codirectores ejecutivos defendieron el desempeño de la plataforma y aseguraron en el comunicado: “Nuestro negocio es sólido y está creciendo, y seguimos encaminados a cumplir nuestras proyecciones para el año completo”.

La reestructuración se conoce mientras Netflix busca mantener su posición en la industria del entretenimiento, diversificar sus fuentes de ingresos y competir por la atención de las audiencias. La empresa tiene previsto presentar sus próximos resultados financieros trimestrales el 20 de octubre.

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