Monsalve por aplazamiento de preparación de juicio: "Es falso atribuir esta reprogramación a una maniobra dilatoria de mi defensa"

07 oct. 2026 - 10:40 hrs.

¿Qué pasó?

El exsubsecretario Manuel Monsalve rechazó que su defensa sea responsable de la reprogramación de la audiencia de preparación de juicio oral y afirmó que la acusación particular de la parte querellante no le fue notificada dentro del plazo legal.

A través de un comunicado, Monsalve explica que reaccionó ante "declaraciones públicas, que atribuyen a mi defensa una intención de dilatar el proceso", por lo que consideró "necesario aclarar las causas que motivaron la reprogramación de la audiencia".

El argumento sobre los plazos

El exsubsecretario sostiene que la querellante presentó su acusación particular el 17 de septiembre de 2026. Añade que el artículo 262 del Código Procesal Penal exige una anticipación mínima de diez días para notificarla al acusado. Según Monsalve, se efectuó el 28 de septiembre, "después del límite legal".

Además, distingue entre ambas actuaciones: "La presentación de la acusación y su notificación son actuaciones distintas. Presentar el escrito dentro de plazo no reemplaza la obligación de notificarlo oportunamente".

"Es falso"

Monsalve afirma que el plazo "es conocido por todos los intervinientes" y que "corresponde al juez de garantía resguardar su cumplimiento". Desde esa lógica, señala que "la reprogramación fue una decisión judicial frente al incumplimiento de esa exigencia legal".

Con ello, el exsubsecretario descartó que la postergación responda a una estrategia de su defensa: "Es falso atribuir esta reprogramación a una maniobra dilatoria de mi defensa". Agregó que esta "no tenía a su cargo ni presentar ni notificar la acusación particular y no corresponde responsabilizarla por el incumplimiento de ese plazo".

Respecto de la nueva fecha, el comunicado indica que el 3 de marzo de 2027 "fue fijada por el tribunal conforme a su disponibilidad de agenda".

Monsalve reitera su inocencia

Monsalve reiteró su voluntad de que el proceso avance con prontitud y que las pruebas y argumentos de todas las partes sean examinados en juicio. "Mantengo mi declaración de inocencia y mi disposición a someterme al proceso judicial, con respeto a las garantías de todos los intervinientes", escribió.

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