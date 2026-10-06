No estaba perdido: Revelan la ubicación del garzón que sería un testigo clave del caso Monsalve

06 oct. 2026 - 08:56 hrs.

¿Qué pasó?

El lunes debía realizarse en el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago la audiencia de preparación del juicio oral contra el exsubsecretario del Interior, Manuel Monsalve. Sin embargo, el proceso fue suspendido y aplazado para el 27 de marzo de 2027, por un tecnicismo legal relacionado con la notificación fuera de plazo.

En medio de esta nueva postergación, surgió el nombre de Macario Vargas, el garzón peruano del restaurante "Ají Seco Místico" que atendió a Monsalve y a su subalterna la noche de los hechos. Es considerado un testigo clave del caso y la Fiscalía y la PDI lo buscan activamente a través de Interpol para que pueda declarar en el juicio.

A pesar de que el propio abogado de Monsalve, Víctor Providel, afirmó que el mozo había salido del país y que estaba "inubicable", el administrador del restaurante confirmó que mantenía comunicación con Vargas y reveló su paradero en Perú.

¿Dónde está el garzón que atendió a Monsalve?

José Avellaneda, administrador del restaurante Ají Seco, comentó a Las Últimas Noticias que mantenía contacto con el exmozo. "Macario viajó a Cajamarca por problemas de su mamá, que está mal, la está cuidando porque es el único hijo que la puede ver, porque sus hermanos están en el extranjero y es el único a cargo, por eso dejó su trabajo acá", señaló.

La ciudad de Cajamarca se encuentra a 850 kilómetros al norte de Lima, en una zona donde, según Avellaneda, las comunicaciones no son tan fluidas. "Yo lo saludé y hablé con él porque la mamá de él es de mi familia, y hace un mes lo saludé para ver cómo estaba la tía; me dijo que su mamá está delicada, es una persona que está postrada", relató.

Avellaneda además reveló que el dueño del local le dio permiso al mozo para ausentarse "hasta que se alivie su mamita y ahí vuelve a trabajar (...) él va a venir para Chile después".

Consultado sobre si Vargas estaría dispuesto a declarar nuevamente, Avellaneda respondió: "Si se lo piden, obvio. Tendría que dejar a alguien que vea a su mamita". De paso, aclaró que nadie de la Fiscalía ni la PDI ha ido a preguntarle cómo ubicar a Vargas.

Declaraciones contrarias

El testimonio del garzón es considerado clave en el juicio, pues ha declarado tres veces como testigo en la causa y, según el abogado de Monsalve, ha variado su dichos. "La importancia de Macario Vargas es que ha tenido contradicciones en cuanto a sus declaraciones, a la hora que había prestado servicios y atendido o no la mesa", señaló Providel.

El abogado también calificó de "raro" todo lo ocurrido al interior del restaurante: la ausencia de cámaras de seguridad, que nadie recuerde la presencia de Monsalve esa noche y que la boleta no coincidiera con el consumo registrado.

Respecto a los registros de seguridad del local, Providel explicó que nunca se lograron recuperar. "Nosotros solicitamos por ahí por febrero del año 2025 que se incautaran los aparatos que registraban esto. Hace pocos meses atrás descubrimos que esos aparatos fueron reseteados, fueron formateados, por lo tanto hoy día es imposible acceder a dichas cámaras", detalló.

Cabe consignar que Monsalve es imputado por los delitos de abuso sexual y violación a una exsubalterna, hechos ocurridos presuntamente la noche del 22 y madrugada del 23 de septiembre de 2024 y por los que arriesga hasta 17 años de prisión.

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