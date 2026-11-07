Humorista que estuvo en el Festival de Viña se defiende de acusación de abandono de parte de su hijo: "He cometido faltas"

07 nov. 2026 - 08:23 hrs.

El humorista Ricardo Rodríguez, más conocido por su nombre artístico, Zip Zup, enfrenta un complejo escenario luego de que en los últimos días uno de sus hijos lo acusara de abandono y del impago de la pensión alimenticia.

En una entrevista con el medio Página 7, Matías Rodríguez, hijo de Zip Zup, rompió el silencio y entregó detalles de la relación con su padre.

¿Qué dijo el hijo de Zip Zup?

"Mi papá se separó de mi mamá cuando yo tenía cuatro años. Cuando yo tenía siete años, él nos llevó a conocer su casa, justo el día en que se estaba casando con la pareja. Fue bastante traumático. Y me persiguió durante años ese recuerdo", contó.

"Cuando yo salí de octavo básico, lo invité con la ilusión de que él fuera y estuviera ahí; nunca llegó. No dio explicaciones ni nada. Cuando salí de cuarto medio, no quise invitarlo, por el daño emocional que ya había sufrido antes. No lo invité y tampoco me quedé con la ilusión de que él estuviera presente", agregó.

Zip Zup / Instagram

El joven reveló que a sus 16 años tuvo que salir a buscar trabajo para ayudar a su madre y su hermano, debido a las dificultades económicas que atravesaban y al nulo apoyo de su padre. Además, Matías se refirió a una demanda por pensión de alimentos y a que existe una liquidación por 24 mensualidades, proceso en curso.

La respuesta de Zip Zup

Sin embargo, tras estas declaraciones de Matías, el comediante respondió a través de un comunicado en Instagram. El artista, que en 2012 se presentó en Viña, desmintió que la deuda sea tan alta y aseguró que intenta mantener una buena relación.

"Nuestra historia familiar es mucho más extensa y compleja que una sola publicación o una declaración. Hubo años de convivencia, contacto, momentos compartidos y también circunstancias dolorosas que cada uno puede recordar e interpretar desde su propia experiencia", escribió el humorista.

"He pedido perdón en más de una oportunidad. He procurado acercarme, recuperar los vínculos y abrir espacios para una reconciliación y tuve la esperanza en que estas hubiesen dado el fruto que esperaba. Me duele profundamente que se hable de abandono como si toda una historia pudiera resumirse en una sola palabra", manifestó.

"He cometido faltas, como cualquier ser humano; en más de una ocasión he reconocido aquello, comenzando por el perdón que tan difícil se nos hace entregar y tan fácil debería recibirse, y he asumido muchas veces con tristeza y dolor las consecuencias de la manera que me corresponde, porque pedir y ofrecer perdón y buscar la reconciliación son actos de valentía. Mi deseo es que algún día podamos volver a conversar desde el respeto, con humildad y sin reproches ni heridas que sigan creciendo", concluyó Zip Zup.

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