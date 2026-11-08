El lapsus del cantante urbano Sinaka que pasó desapercibido en la Teletón

08 nov. 2026 - 08:07 hrs.

El cierre de la Teletón 2026 en el Estadio Nacional tuvo como protagonistas a Isidora Uribe, embajadora del 2011, y la presentación de la Orquesta Sinfónica Nacional Juvenil y el himno oficial interpretado por Princesa Alba y Sinaka.

Pero esta obertura tuvo un detalle que no pasó desapercibido por algunos, pero que fue un pequeño desliz del cantante urbano Sinaka.

Resulta que, al despedirse, el joven artista invitó a las personas a donar; sin embargo, confundió la cuenta de la Teletón en el Banco de Chile con un RUT, ya que dijo: "Vayan a donar a la Teletón y recuerden que el RUT está activo todo el año. 24.500-03, ya lo saben".

Teletón 2026 superó la meta

Chile nuevamente lo logró. Tras más de 27 horas de transmisión, la Teletón 2026 tuvo un cierre con broche de oro al informar que se cumplió la meta de este año gracias al aporte de millones de personas que creen en esta cruzada solidaria.

Como cada año, la meta de la Teletón corresponde al último cómputo transmitido por televisión en la campaña anterior; es decir, se debía llegar como mínimo al último monto anunciado en 2025 desde el Estadio Nacional.

En concreto, este 2026 la meta de la Teletón correspondía a $44.253.268.546, pese a que la auditoría posterior al evento de 2025 arrojó un monto total de $50.202.554.528 recaudados.

Finalmente, el monto informado desde el Estadio Nacional fue de $46.204.313.130.

¿Se puede seguir donando?

Durante todo el año puedes hacer una transferencia en:

Nombre: Fundación Teletón.

RUT: 71.238.300-3.

Cuenta corriente: 24.500-03 Banco de Chile.

Email: miaporte@teleton.cl

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